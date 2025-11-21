BLACK SALE $990
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini pone condiciones para dirigir a la selección chilena

    El técnico chileno termina contrato el 30 de junio próximo, pero a partir del primer día de 2026 ya puede negociar como DT libre. Su primera opción es quedarse en Betis, pero también quiere enterarse del proyecto deportivo que propone la Roja: “deben decidir muchas cosas”.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Manuel Pellegrini vuelve a referirse a su opción de dirigir a la Roja. FOTO: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Todavía no hay humo blanco. La ausencia de la firma en un eventual nuevo contrato de Manuel Pellegrini con el Betis no hace más que alimentar la incertidumbre. El futuro del DT no está del todo claro, mientras la fecha de caducidad de su compromiso con los sevillanos se acerca, peligrosamente.

    Encima, las últimas intervenciones del técnico chileno catalizan un poco más esa inquietud de los hinchas béticos, los principales interesados de que la dirigencia logre convencer al Ingeniero.

    Lo cierto es que el contrato del santiaguino expira el próximo 30 de junio. Pese a la insistencia de la directiva que preside el empresario Ángel Haro, todavía no hay una respuesta positiva para conseguir el sí del adiestrador chileno.

    Además, la oportunidad de dirigir a la selección chilena por primera vez en su carrera plantea una duda razonable sobre el futuro, a sabiendas de que existe una coyuntura que permite juntar los destinos de la Roja y el DT.

    “Uno del futuro nunca sabe lo que va a venir. Estoy en un club y en este momento, además, cuento con el apoyo de la hinchada (…) Siempre he dicho que el club donde uno está tiene preferencia. También creo que sería bonito terminar mi carrera dirigiendo una Copa América o un Mundial, pero antes hay que clasificarse para eso”, advirtió Pellegrini, el fin de semana pasado.

    Declaraciones que dejan en compás de espera la decisión, en medio de las tratativas para extender el compromiso del santiaguino, mientras la federación nacional mira de reojo esa negociación.

    Decisiones

    La normativa FIFA establece que tanto jugadores como entrenadores inscritos pueden negociar como agentes libres, a menos de seis del final de su compromiso contractual.

    En ese escenario, Pellegrini tiene la facultad de elegir un nuevo destino, a partir del 1 de enero próximo, aunque solo podrá asumir después del 30 de junio, sin la obligación de pagar la cláusula de salida fijada en más de US$ 5 millones. Siempre y cuando, Betis no llegue a convencer al DT de quedarse en la capital de Andalucía.

    Sin embargo, antes de tomar cualquier decisión sobre la Roja, el Ingeniero quiere saber cuál es el proyecto deportivo de la ANFP, situación que mueve definitivamente la aguja del chileno antes de tomar una decisión, mucho antes que la oferta salarial.

    En su última declaración ante los medios, el entrenador volvió a referirse a su futuro, aunque ahora aclaró que el próximo programa del equipo nacional debe cumplir ciertos aspectos, ya que debe “decidir muchas cosas”.

    “La prioridad mía es ganar el domingo al Girona y veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles de aclarar en una rueda de prensa, veremos cuando se solucione el problema cuál es mi futuro”, explicó el Ingeniero en la previa del duelo del domingo.

    Y fue un poco más allá, tras comparar su actual club con la Roja: “las dos partes son muy importantes para mí, estamos comprometidos con el Betis, son cinco o seis años, y también hay una Selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas. Son más especulaciones las que salen que realidades y veremos cuál es el camino”.

