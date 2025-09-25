Felipe Correa aborda la posibilidad de llevar a Manuel Pellegrini a la Roja y define el futuro de Nicolás Córdova

El futuro de la Roja es incierto. Tras el fracaso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Nicolás Córdova fue nombrado como DT interino de la Selección tras la salida de Ricardo Gareca. El jefe de selecciones juveniles quedó con dualidad de funciones luego de una repentina reestructuración y, aunque la ANFP trabaja en el diseño del nuevo proyecto deportivo, una figura se asoma como el gran anhelo: Manuel Pellegrini.

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, no esquivó el tema. Consultado por la posibilidad de que el Ingeniero asuma la banca de la Roja, fue categórico en su admiración. “Tiene una trayectoria que lo avala, ha dirigido a los mejores clubes del mundo y ha tenido éxito. Es indiscutible que él es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. Me encantaría”, afirmó a TNT Sports.

Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta mediados de 2016. FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

La mención a Pellegrini no es casual. Su nombre siempre aparece en los momentos de crisis de la Selección. Hoy, con Chile fuera del próximo Mundial y con un proyecto deportivo en revisión, su eventual llegada se perfila como una carta. Sin embargo, su presente en el Betis y las dificultades económicas que implicaría seducirlo vuelven su arribo una aspiración compleja más que una realidad cercana. Aun así, su vínculo con el club español finaliza el cierre de la temporada actual.

Mientras tanto, Córdova se mantiene al frente del equipo adulto en calidad de interino. “Más allá del resultado en el Mundial Sub 20, lo de Nico tiene que ver con lo bien que trabaja. Obviamente, los resultados en el fútbol son relevantes, pero Nico cumple más el perfil desde la forma de trabajar que del resultado específico”, explicó.

El dirigente también advirtió que cualquier decisión sobre el futuro de la Roja no puede afectar el progreso logrado en las divisiones menores. “Estamos muy preocupados de que la decisión que tomemos no despotencie todo lo bien que se está trabajando en las selecciones juveniles”, remarcó.

Correa incluso adelantó que, sea cual sea la resolución sobre la banca adulta, el actual DT seguirá siendo una pieza clave del proyecto. “Más allá de la decisión, Nicolás sí o sí va a ser protagonista del proceso hasta el 2030, ya sea como DT de la selección adulta o como jefe técnico de las selecciones juveniles. Es una conversación abierta que he tenido con él”, comentó.