Manuel Pellegrini le hace un nuevo guiño a la Roja: “Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”

A medida que se acerca el 30 de junio de 2026, el entrenador chileno Manuel Pellegrini da más señales acerca de su futuro. Una fecha clave para los hinchas del Betis, quienes esperan con ansias que el Ingeniero extienda su contrato con el club de Sevilla.

Porque los dirigentes de la institución andaluza han insistido en su intención de amarrar, al menos por una temporada más, al exitoso adiestrador santiaguino. De esa manera queda retratado en las últimas reacciones del presidente Ángel Haro sobre el tema.

Hace un par de semanas, consultado por una eventual renovación del DT chileno, el empresario andaluz incluso se molestó tras las insistentes preguntas de los medios locales.

“Con Manuel (Pellegrini) sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando. Cuando existan novedades lo informaremos. Me han hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber”, explicó el mandamás de los verdiblancos.

Reacción que se alimenta de la incertidumbre que provoca el tema para los directivos. En la previa del duelo ante Olympique de Lyon, por la Europa League, el propio aludido tomó el micrófono para referirse al tema.

“En el momento adecuado veremos qué sucede en el futuro, hacia dónde nos va llevará. Nadie sabe lo que pasará, nadie puede adivinar. No sé cuándo se sabrá algo de mi futuro, pero ahora estamos aquí en Betis, pendiente del partido mañana. Termino el contrato en junio, en el momento adecuado veremos cuál va a ser el camino a seguir, tanto por mi parte como por la del club”, aseguró Pellegrini en rueda de prensa.

Otro guiño a la Roja

Situación que tiene a los béticos de cabeza que no se ponen en el escenario de dejar partir al mejor DT de su historia. Sobre todo, cuando los propios cercanos al director técnico reconocen que tomar el cargo de entrenador de la Roja “entusiasma” sobre manera al Ingeniero.

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente”, advierten a El Deportivo en el entorno del DT.

Las mismas fuentes agregan que “Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Por algo nunca quiso ir a Ecuador, Colombia o Brasil”.

Claro que, al menos esta vez, Pellegrini fue un poco más allá en sus deseos. En una larga nota concedida al diario francés L’Equipe, el chileno reconoció que una de sus grandes motivaciones es dirigir a la Roja.

“Mi sueño es retirarme como técnico de Chile en el Mundial”, aseguró el DT al medio galo, declaración de principios que cataliza un poco más la inquietud de la directiva y los hinchas del cuadro de Sevilla.