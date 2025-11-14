OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    El capitán de la Generación Dorada aseguró que contrataría al ingeniero para "que haga y deshaga con el fútbol chileno en las divisiones menores y adultas".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Manuel Pellegrini y Claudio Bravo fueron retratados en Juan Pinto Durán. Foto: @claudiobravo1/Instagram.

    El futuro de Manuel Pellegrini es uno de los temas más tocados en las últimas semanas. El fin de su vínculo con el Betis, en junio próximo, abrió una pequeña ventana para que el entrenador asuma la banca de la Selección Chilena y no continúe su carrera en el cuadro sevillano.

    Sin embargo, ni en Chile ni en España se han dado pasos concretos para que el ingeniero tome una decisión y eso cansó a Claudio Bravo. “Si me tocara ser el presidente de la Federación de Chile, le paso las llaves a Manuel Pellegrini, le construyo un complejo diseñado por él y que haga y deshaga con el fútbol chileno en las divisiones menores y adultas“, aseveró en ESPN.

    Luego y para meterle presión a Pablo Milad, el capitán de la Generación Dorada reveló que el estratega siempre muestra interés en lo que pasa Juan Pinto Durán. “Manuel Pellegrini siempre ha estado muy pendiente del fútbol chileno, de la Selección. Siempre que me tocaba venir acá, eran conversaciones relacionadas con temas futbolísticos y lo que pasaba dentro de la Selección, siempre ha estado interiorizado”, expresó.

    Cabe recordar que Bravo y Pellegrini compartieron camarín en el conjunto hispano hasta el año pasado por lo que conoce bien al hombre que estuvo a cargo del Real Madrid y el Manchester City. “Lo que es Manuel en el Betis es muy difícil de conseguir, al tipo le van a poner una estatua”, señaló el otrora portero.

    Los dichos de Bravo llegaron a España

    Y sus palabras tuvieron repercusión inmediata en Europa, donde varios medios de comunicación reprodujeron sus palabras y hablaron de la situación contractual de Pellegrini. Pero quizás la información más importante es la que entregó el Diario de Sevilla, el cual sigue al detalle lo que pasa con la institución verdiblanca.

    “La situación actual es que va a haber en este parón de selecciones (Fecha FIFA) un nuevo encuentro entre el entrenador bético y la directiva... El diálogo es constante y en las últimas semanas se han acercado algo las posturas. En esa reunión se espera perfilar algo más los detalles de lo que sería una nueva vinculación entre las dos partes y tras eso, llegar a certificar el acuerdo lo antes posible con la firma en un siguiente encuentro”, publicaron los colegas andaluces.

    Luego detallaron las condiciones que puso el entrenador chileno para seguir en el exterior y no dirigir a Chile en el Mundial 2030, como lo soñó hace poco. “Más allá de las modificaciones económicas que quieren en Heliópolis, lo que reclama Pellegrini es una mayor confianza en su figura desde la zona noble de los despachos, al mismo tiempo que una mayor inversión en plantilla para alcanzar lo que se le pide, la Champions”, detalló el medio mencionado.

    Más sobre:La RojaSelección ChilenaFútbolManuel PellegriniClaudio BravoPablo MiladANFP

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Curazao, Aruba, Bonaire, Antigua, Barbados ¿Por qué los chilenos ahora buscan estos destinos para visitar en cruceros?

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Brasil vs. Paraguay por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas
    Chile

    Incendios forestales: anuncian cierre preventivo de 41 áreas protegidas durante jornada electoral y activación de Botón Rojo en 81 comunas

    Suprema anuncia apoyos y sumario por lo ocurrido en la Corte de Arica y Gendarmería defiende procedimiento

    “Veo poca disposición de colaboración”: comisión revisora de AC contra Pardow suspende sesión tras ausencia de invitados

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo
    Negocios

    Regular la inteligencia artificial: el dilema del siglo

    Compras informales en canales digitales superan los US$800 millones y vestuario lidera

    CMF sanciona a siete sociedades anónimas dueñas de clubes del fútbol chileno

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”
    El Deportivo

    Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

    Nuevo técnico caído en la Liga de Primera: Juan José Ribera es despedido de Audax Italiano

    “Mandé a poner vidrios polarizados”: los detalles de la noche en que Xabier Azkargorta fue despedido de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”
    Mundo

    Maduro dice que el pueblo de Estados Unidos debería “unirse a Venezuela por la paz de las Américas”

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho