Bravo presiona a Pablo Milad para que Manuel Pellegrini llegue a la Roja: “Si me tocara ser presidente, le paso las llaves”

El futuro de Manuel Pellegrini es uno de los temas más tocados en las últimas semanas. El fin de su vínculo con el Betis, en junio próximo, abrió una pequeña ventana para que el entrenador asuma la banca de la Selección Chilena y no continúe su carrera en el cuadro sevillano.

Sin embargo, ni en Chile ni en España se han dado pasos concretos para que el ingeniero tome una decisión y eso cansó a Claudio Bravo. “Si me tocara ser el presidente de la Federación de Chile, le paso las llaves a Manuel Pellegrini, le construyo un complejo diseñado por él y que haga y deshaga con el fútbol chileno en las divisiones menores y adultas“, aseveró en ESPN.

Luego y para meterle presión a Pablo Milad, el capitán de la Generación Dorada reveló que el estratega siempre muestra interés en lo que pasa Juan Pinto Durán. “Manuel Pellegrini siempre ha estado muy pendiente del fútbol chileno, de la Selección. Siempre que me tocaba venir acá, eran conversaciones relacionadas con temas futbolísticos y lo que pasaba dentro de la Selección, siempre ha estado interiorizado”, expresó.

Cabe recordar que Bravo y Pellegrini compartieron camarín en el conjunto hispano hasta el año pasado por lo que conoce bien al hombre que estuvo a cargo del Real Madrid y el Manchester City. “Lo que es Manuel en el Betis es muy difícil de conseguir, al tipo le van a poner una estatua”, señaló el otrora portero.

Los dichos de Bravo llegaron a España

Y sus palabras tuvieron repercusión inmediata en Europa, donde varios medios de comunicación reprodujeron sus palabras y hablaron de la situación contractual de Pellegrini. Pero quizás la información más importante es la que entregó el Diario de Sevilla, el cual sigue al detalle lo que pasa con la institución verdiblanca.

“La situación actual es que va a haber en este parón de selecciones (Fecha FIFA) un nuevo encuentro entre el entrenador bético y la directiva... El diálogo es constante y en las últimas semanas se han acercado algo las posturas. En esa reunión se espera perfilar algo más los detalles de lo que sería una nueva vinculación entre las dos partes y tras eso, llegar a certificar el acuerdo lo antes posible con la firma en un siguiente encuentro”, publicaron los colegas andaluces.

Luego detallaron las condiciones que puso el entrenador chileno para seguir en el exterior y no dirigir a Chile en el Mundial 2030, como lo soñó hace poco. “Más allá de las modificaciones económicas que quieren en Heliópolis, lo que reclama Pellegrini es una mayor confianza en su figura desde la zona noble de los despachos, al mismo tiempo que una mayor inversión en plantilla para alcanzar lo que se le pide, la Champions”, detalló el medio mencionado.