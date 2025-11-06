Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

Manuel Pellegrini volvió a hablar sobre lo que viene para su carrera como técnico, luego de finalizar el contrato que posee con el Betis en junio del próximo año. Tras la entrevista que le otorgó al diario L’Equipe de Francia, dónde aseguró que su sueña era retirarse “como técnico de Chile en el Mundial”, fue consultado por la prensa española y su respuesta siguió siendo la misma: aún desea estar con la Roja en una cita planetaria.

“El futuro con el Betis lo aclararemos en el momento oportuno. No quiero centrar en mi persona nada, ya que lo importante es el equipo. A ver si el problema se soluciona o no. Lo he dicho siempre, me gustaría dirigir a Chile en un Mundial. Pero no estoy más cerca de Chile ni mas lejos del Betis. Ya veremos cómo se da todo, porque nadie sabe su futuro”, aseguró el Ingeniero.

Además, el adiestrador le puso plazo a su desempeño como estratega, pues aseveró que quiere estar “cinco año más” en la banca y luego retirarse a descansar, por lo que si quiere ponerse el buzo de la Selección debe ser en el proceso clasificatorio que comenzará después de la cita norteamericana. “En el momento adecuado veremos qué sucede en el futuro, hacia dónde nos va llevará. Nadie sabe lo que pasará, nadie puede adivinar”, comunicó en la semana.

El Betis de Pellegrini enfrentó al Lyon por la Europa League. Foto: @RealBetis.

Conforme con el triunfo de su oncena

Pellegrini habló tras el triunfo del Betis sobre el Lyon por la Europa League. Victoria importante, pues los mantuvo en puestos de clasificación para la siguiente fase y le quitó el invicto que traía la escuadra gala en la competencia continental.

“Fue un partido sólido y completo. Recuperamos muchos balones en el campo contrario, aunque al principio del partido nos faltó claridad. Después hicimos esos dos goles que nos abrieron el camino y administramos la ventaja con mucha seguridad defensiva”, analizó el chileno.

Luego agregó que “estamos muy equilibrados, porque defensivamente robamos mucho y adelante tenemos calidad, con jugadores como Antony y Abde que están marcando goles, y atrás no estamos encajando”. Además, reveló que “había hablado de que teníamos que sacar estos seis puntos en casa para dejar encauzada la clasificación. Ya tenemos los tres primeros y hay que ir a por los tres siguientes (ante Utrecht)”.

El técnico nacional, a diferencia de muchos de sus colegas, no alegó por tener un apretado calendario. Todo lo contrario, sentenció que para ellos no era ningún dolor de cabeza competir en la liga hispana y en el torneo continental. “Todos los futbolistas quieren jugar siempre, pero no hay problemas en jugar jueves, domingo y jueves unas semanas. Unos meses seguido sí es un problema. Pero Antony y Abde están en buen momento y vamos regulando de acuerdo a su condición física y momento futbolístico”, concluyó.