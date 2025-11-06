OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    El adiestrador habló sobre lo que viene para su carrera tras el triunfo de los andaluces en la Europa League.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Pellegrini volvió a hablar de su futuro y la chance de dirigir a la Roja. Foto: @RealBetis.

    Manuel Pellegrini volvió a hablar sobre lo que viene para su carrera como técnico, luego de finalizar el contrato que posee con el Betis en junio del próximo año. Tras la entrevista que le otorgó al diario L’Equipe de Francia, dónde aseguró que su sueña era retirarse “como técnico de Chile en el Mundial”, fue consultado por la prensa española y su respuesta siguió siendo la misma: aún desea estar con la Roja en una cita planetaria.

    “El futuro con el Betis lo aclararemos en el momento oportuno. No quiero centrar en mi persona nada, ya que lo importante es el equipo. A ver si el problema se soluciona o no. Lo he dicho siempre, me gustaría dirigir a Chile en un Mundial. Pero no estoy más cerca de Chile ni mas lejos del Betis. Ya veremos cómo se da todo, porque nadie sabe su futuro”, aseguró el Ingeniero.

    Además, el adiestrador le puso plazo a su desempeño como estratega, pues aseveró que quiere estar “cinco año más” en la banca y luego retirarse a descansar, por lo que si quiere ponerse el buzo de la Selección debe ser en el proceso clasificatorio que comenzará después de la cita norteamericana. “En el momento adecuado veremos qué sucede en el futuro, hacia dónde nos va llevará. Nadie sabe lo que pasará, nadie puede adivinar”, comunicó en la semana.

    El Betis de Pellegrini enfrentó al Lyon por la Europa League. Foto: @RealBetis.

    Conforme con el triunfo de su oncena

    Pellegrini habló tras el triunfo del Betis sobre el Lyon por la Europa League. Victoria importante, pues los mantuvo en puestos de clasificación para la siguiente fase y le quitó el invicto que traía la escuadra gala en la competencia continental.

    “Fue un partido sólido y completo. Recuperamos muchos balones en el campo contrario, aunque al principio del partido nos faltó claridad. Después hicimos esos dos goles que nos abrieron el camino y administramos la ventaja con mucha seguridad defensiva”, analizó el chileno.

    Luego agregó que “estamos muy equilibrados, porque defensivamente robamos mucho y adelante tenemos calidad, con jugadores como Antony y Abde que están marcando goles, y atrás no estamos encajando”. Además, reveló que “había hablado de que teníamos que sacar estos seis puntos en casa para dejar encauzada la clasificación. Ya tenemos los tres primeros y hay que ir a por los tres siguientes (ante Utrecht)”.

    El técnico nacional, a diferencia de muchos de sus colegas, no alegó por tener un apretado calendario. Todo lo contrario, sentenció que para ellos no era ningún dolor de cabeza competir en la liga hispana y en el torneo continental. “Todos los futbolistas quieren jugar siempre, pero no hay problemas en jugar jueves, domingo y jueves unas semanas. Unos meses seguido sí es un problema. Pero Antony y Abde están en buen momento y vamos regulando de acuerdo a su condición física y momento futbolístico”, concluyó.

    Más sobre:Manuel PellegriniBetisLa RojaSelección ChilenaMundialLaLiga

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    La disyuntiva de Chile Vamos con Demócratas y Amarillos que se abre tras la primera vuelta

    Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “Tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”

    Constanza Hube (UDI): “No me cabe duda que se va a formar una coalición amplia (de las derechas) para segunda vuelta”

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”
    Chile

    Matthei inicia cierre de campaña en La Araucanía y se compromete a devolver la paz a la zona: “No me temblará la mano”

    La disyuntiva de Chile Vamos con Demócratas y Amarillos que se abre tras la primera vuelta

    Jaime Sáez, jefe de bancada FA: “Tenemos la obligación moral de ser una oposición diferente, dialogante, por el bien de Chile”

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Chileno clave en evitar aranceles de EE.UU. al cobre por tiempos de permisos ambientales en el país: “El marco regulatorio está dormido”

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas
    Mundo

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años