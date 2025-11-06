OFERTA ELECCIONES $990
    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    El equipo verdiblanco mantiene su invicto en el torneo continental. Derrotó por 2-0 a los franceses, con tantos de Ez Abde y Antony, para su tercera victoria consecutiva. El líder de la Fase de Liga de la competencia europea es el Midtjylland de Darío Osorio, con puntaje ideal.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El Betis derrotó al Lyon, por la Europa League.

    El Betis logró este jueves su primer triunfo como local en la Europa League 2025-2026. En el estadio La Cartuja de Sevilla, el equipo de Manuel Pellegrini derrotó por 2-0 al Olympique de Lyon y se encarama en la clasificación de la Fase de Liga del torneo continental.

    Luego de dos victorias consecutivas, en la Copa del Rey y en la LaLiga, respectivamente, los verdiblancos querían seguir con su tranco ganador ante el sexto clasificado de la Ligue 1, que llegó a Andalucía con 100% de rendimiento en la Europa League. Como generalmente sucede, el Ingeniero rota ante lo ajustado del calendario.

    La primera parte del encuentro tuvo nulas emociones, donde predominó el estudio en ambos, con una paciencia excesiva en el tránsito con el balón. Rayaba en lo aburrido. Sin embargo, el Betis cambió el switch y una ráfaga le permitió sacar dos goles de ventaja en menos de 10 minutos. En los 29′, el marroquí Ez Abde abrió el marcador anticipando en el área chica tras un córner de Giovani Lo Celso y pivoteo de Cédric Bakambu. Justo en la jugada previa, el 10 bético había avisado con un remate.

    Luego, en los 35′, apareció Antony. El brasileño dio una nueva muestra del gran momento de forma que atraviesa, anotando un golazo. Un balón largo de Marc Roca encuentra al ex Manchester United, quien hace la diagonal y le pica el balón al portero Greif, para una definición deluxe. Con menor posesión que el Lyon, el Betis era mucho más efectivo.

    Para el complemento, la tenencia de los franceses aumentó, pero le causaron poco peligro al área defendida por el meta Álvaro Valles. Mérito también de la defensa verdiblanca, en sostener la ventaja con eficiencia. En ataque, bien pudo anotar un gol más. Le faltaba dar el golpe de nocaut para bajarle el telón al duelo. A 15′ del epílogo, los hispanos reclamaron un supuesto penal en contra de Pablo Fornals, que implicó el chequeo de los jueces del VAR, sin embargo no pasó más allá.

    Con la victoria sobre el Olympique Lyonnais, el Betis del Ingeniero Pellegrini (quien en la previa le hizo un guiño a la Roja) mantiene su invicto en la Europa League, alcanzando los ocho puntos y rozando la zona de clasificación directa para la siguiente etapa. Este domingo, la tienda de Heliópolis buscará su cuarta victoria al hilo visitando al Valencia, en el último encuentro previo a la fecha FIFA de selecciones.

    El líder de la Fase Liga de la competencia UEFA es el sorprendente Midtjylland. Con el seleccionado nacional Darío Osorio como titular (fue reemplazado en los 59′), el equipo danés venció 3-1 al Celtic de Glasgow y continúa con su rendimiento perfecto: 12 puntos de 12 posibles.

