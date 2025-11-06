Arturo Vidal estalla contra director de Blanco y Negro por críticas al plantel: “Que vaya y lo diga en el camarín”

Arturo Vidal reapareció públicamente y lo hizo fiel a su estilo, respondiendo a las críticas que el plantel ha recibido en los últimos días de parte de un sector de la dirigencia.

Hace unas semanas, Ángel Maulén, director del bloque opositor a Aníbal Mosa cuestionó el desempeño de los jugadores. “Me preocupa mucho el comportamiento de nuestros jugadores en la cancha. No olvidemos que ellos son atletas de élite. Sin embargo, cuando los vemos ahí… A mí no me convence cómo estamos jugando", expresó.

Hace unos días, esa crítica encontró una tibia respuesta de Erick Wiemberg, quien expresó: "Cada quien tiene su opinión sobre lo que es el equipo, nos enfocamos en nosotros. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, no pescamos lo que se diga afuera. Estamos concentrados en acceder a las copas internacionales, lo que se diga afuera es algo personal de ellos".

A diferencia del lateral, el comentario no fue bien recibido por el King, quien no dudó en responderle a Maulén. “Cuando es un director o el presidente, que están cerca de nosotros, no sé, son 100 metros, que vaya y lo diga en el camarín. No respondo más a gente que habla por la prensa, no sé quién fue”, lanzó.

Luego, cuando le informaron quién había sido el director que criticó al plantel, el volante lo ninguneó. “No lo he visto nunca en el estadio. Si me muestran una foto me daría cuenta“.

Y luego continuó con su emplazamiento a la mesa de la concesionaria. “Nos gusta que nos digan las cosas a la cara, porque mucho comentario nos ha dañado mucho este año“.

En cuanto a la crítica en particular, Vidal la desestimó. “No lo tomamos en cuenta, si nos va a decir de frente quizás y si es un aporte, bienvenido”, sostuvo.

Cuándo vuelve

El volante fue baja para el partido frente a Ñublense, por lo que fue consultado sobre su retorno a las canchas.

“Estoy bien, ya me recuperé. Pero creo que hay otros mejores para el día sábado. Tuve otra complicación en el codo, tuve un problema. Entonces vamos a mirarlo con calma, pero ya estoy corriendo. estoy haciendo todo, así que estoy bien”, señaló.

Eso sí, aclaró que no estará frente a Unión Española. “La próxima semana ya me meto con el grupo bien. Así que contra Unión no voy a poder jugar”, informó.

Finalmente, sobre el objetivo de llegar a zona de copas internacionales, Vidal remató: “Estamos bien, estamos trabajando duro. Claramente queremos meternos en copas, habíamos tenido mala suerte como lo he dicho. El otro día también un partido sufrido, que podríamos haber liquidado mucho antes, pero la pelota no quiere entrar. Estamos tratando de afinar los detalles para poder terminar y poder meternos en alguna copa si Dios quiere“.

En esa línea, insistió en que el equipo ha levantado el nivel. “Si aprovechamos un poco de oportunidades podríamos sacar muchas más diferencias. Por eso tenemos tanta fe y se está trabajando fuerte y eso que queda la última parte del campeonato. Todos los días son una lucha constante de los compañeros peleando por el puesto y eso ayuda mucho a crecer el equipo”, expresó.