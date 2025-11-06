El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

El Midtjylland sigue su paso perfecto por la Europa League. El cuadro danés, que contó con Darío Osorio como titular, revalidó su buen momento y se impuso por 3-1 sobre el Celtic, en el MCH Arena. Tras cuatro jornadas, los dirigidos por Mike Tullberg lideran la fase de liga de la competencia continental.

El equipo del chileno tuvo una ráfaga brutal en el cierre del primer tiempo. Fue un último tercio de ensueño al anotar tres goles. Martin Erlic (33′) fue el encargado de abrir la cuenta, mientras que Mikel Gogorza (35′) y Franculino Djú (41′) cerraron un gran primer parcial.

Reo Hatate (81′), de penal, fue el encargado de descontar en el cierre del encuentro. Sin embargo, no fue suficiente para el conjunto escocés, que no pudo hacerle frente a los daneses.

Osorio, en tanto, fue titular y abandonó el campo a los 59 minutos. Fue reemplazado por el ecuatoriano Denil Castillo, en una serie de sustituciones de Tullberg, cuando el encuentro ya estaba resuelto.

Con esta victoria, el Midtjylland sumó su cuarta victoria en cuatro partidos en la Europa League. Suma 12 puntos y una campaña perfecta en el certamen continental.

El equipo de Osorio volverá a jugar el torneo el 27 de noviembre, cuando visiten a una Roma que no ha tenido el andar esperado. Eso sí, antes tendrán dos encuentros por la Superliga Danesa.

En el campeonato local, el Midtjylland marcha en la segunda ubicación, con 29 unidades. Es el escolta del Aarhus GF, que está dos puntos por encima tras 14 jornadas disputadas. El 9 de noviembre visitará al Randers y el 23 de este mes recibirá al Sønderjyske Fodbold.