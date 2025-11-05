OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Con la Roja en el horizonte: Manuel Pellegrini le mete a presión al Betis para definir su futuro “lo antes posible”

El Ingeniero habló en la previa del duelo por la Europa League ante el Lyon de Francia y se refirió al invicto de su equipo en esta competición.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manuel Pellegrini vuelve a tocar el tema de su renovación con el Betis. FOTO: Photosport FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

El Betis de Sevilla vuelve a la competencia internacional. El equipo andaluz recibe a Olympique de Lyon por la Europa League, a las 17:00 horas de Chile, competencia en la que están invictos con dos empates y una victoria.

En la previa del encuentro, el técnico de los andaluces Manuel Pellegrini destacó la importancia del enfrentamiento ante los galos, aunque también reconoció que no era algo definitivo.

“Esto es así, un equipo puede ganar o perder, pero no por eso ahora son candidatos al título de mayo. Vamos a enfrentarnos a un buen rival y si ganamos podremos demostrar nuestro poderío. Sin embargo, después puede venir un rival peor y podemos perder, eso tampoco significa nada”, afirmó el Ingeniero en conferencia de prensa.

Respecto del rival, el entrenador santiaguino reconoció la solidez del equipo de los Leones ganó dos de los últimos seis partidos en dos competiciones, que macha en el sexto puesto en la Ligue 1, pero que tiene tres victorias en igual cantidad de partidos por el torneo continental.

“Lyon es un cuadro muy físico. Empezó muy bien esta temporada en su liga y en la competición europea, pero ha tenido un pequeño bajón en los últimos partidos. Tendremos que hacer un gran partido ante un rival de jerarquía para sacar algo positivo”, advirtió el DT.

Consultado por el tema de las bajas, especialmente en la portería, el Ingeniero afirmó que “el titular Pau López estará un mes sin jugar. Nos quedamos con dos arqueros profesionales y Manu González, quien tiene una gran proyección. Veremos partido a partido quién jugará”.

La renovación

Pero el tema de la renovación del adiestrador es de alta contingencia para la directiva del Betis, la que busca incansablemente extender el compromiso del chileno, el cual formalmente termina el 30 de junio del próximo año.

Desde que El Deportivo advirtiera sobre la constante comunicación de la federación chilena con el DT, además de la buena disposición del profesional para decidirse por la Roja, Pellegrini se ha referido frecuentemente al tema. Ahora, también lo hizo en la antesala del partido ante Lyon.

“El tema de la renovación es algo que no quiero tocar ahora para centrarnos en el Lyon. Nadie sabe lo que sucederá más adelante. Ahora, estamos en el Betis, termino el contrato en junio y veremos cuál es el momento adecuado para determinar el futuro del club y el mío. Lo que nos preocupa ahora es Lyon”, explicó el entrenador.

Asimismo, envió otro potente mensaje para meter un poco más de presión a la directiva del cuadro andaluz: “me gustaría definir lo antes posible el futuro, pero no solo depende de mí”.

