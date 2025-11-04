Manuel Pellegrini entrega potente señal sobre su renovación en el Betis y la selección chilena lo mira de reojo

La extensión del contrato de Manuel Pellegrini se ha vuelto en un tema de máxima prioridad para la directiva del Betis de Sevilla. El chileno termina su vínculo con el club en junio del próximo. Sin embargo, la latente opción de que el chileno no siga es algo que tiene de cabeza a los dirigentes.

Más todavía con la impecable campaña del equipo en el presente campeonato. La goleada de 3-0 sobre Mallorca permite a los andaluces sumar 19 puntos en las primeras 11 fechas, la tercera mejor marca de inicio en las 60 temporadas en la historia del club en la máxima categoría.

Actualmente, la escuadra más popular de Sevilla está en la quinta posición y su gran objetivo es terminar, al menos, en la cuarta posición. En caso de que acabe el torneo de esa manera, los béticos regresarán a jugar la Champions League después de 21 años, su única aparición en el torneo.

En ese escenario, las autoridades del club trabajan infructuosamente en conseguir la extensión del compromiso del DT santiaguino. Tal como adelantó El Deportivo, la comunicación entre el profesional y la federación chilena se ha hecho más constante y frecuente.

Incluso, en la proyección profesional del entrenador, existe una situación coyuntural para tomar los destinos de la selección chilena. Así lo reconoció un cercano al entrenador hace un par de semanas.

“A Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente. Sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país”, dicen en el entorno del Ingeniero.

Potente señal

A medida que se acerca el final del vínculo, la presidencia del Betis se ha visto más presionada frente a la renovación del vínculo del técnico chileno. Así quedó claro en las explicaciones que dio el timonel del club Ángel Haro hace un par de semanas.

“Ustedes me han hecho no sé cuántas veces preguntas sobre la extensión del contrato del técnico. Seguiré diciendo lo mismo, cuando tengamos una novedad sobre el asunto seréis los primeros en saberlo”, aseguró el mandamás de los sevillanos, visiblemente molesto.

El domingo, tras la goleada sobre los mallorquines, fue el propio aludido quien se volvió a referir al tema. Consultado en la conferencia de prensa, el Ingeniero envió una potente señal sobre su futuro.

“Aún no existe ninguna novedad (sobre la renovación). Ya veremos en los próximos días qué sucede, seguro tendremos alguna que otra reunión. Todo esto lo dejamos para más adelante, así que no podría dar una respuesta en este momento sobre la situación”, afirmó el chileno.