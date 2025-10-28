SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con el Betis mirando de reojo: las tratativas que acercan a Manuel Pellegrini a la Roja

En los últimos días, los mensajes cruzados entre la federación nacional y el entrenador se han hecho más constantes. La ANFP tiene al Ingeniero como uno de sus objetivos para dirigir a la Roja y el DT está “entusiasmado” con la opción, dicen a El Deportivo.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Manuel Pellegrini está más cerca de la Roja.

Manuel Pellegrini nunca estuvo tan cerca de llegar a la Roja. A medida que pasan los días, los caminos del entrenador y la federación local parecen estrecharse. A los 72 años, el DT considera que puede ser la coyuntura para cumplir uno de los grandes objetivos que planteó en su carrera.

Mensaje que ha dado pleno en la intención de la federación chilena. Tras el fracaso de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, en las que la selección chilena terminó en la última posición, los dirigentes están conscientes de que los tiempos del equipo y los del DT tienden a coincidir el segundo semestre del próximo año.

El 30 de junio próximo, el Ingeniero termina su contrato con el Betis. Y aunque la dirigencia de la institución sevillana ha intentado infructuosamente de renovar ese compromiso, el técnico chileno todavía no entrega una respuesta definitiva a las prerrogativas de la presidencia del club andaluz.

El propio mandamás de los béticos, el empresario Ángel Haro, se ha referido en numerosas ocasiones que la intención es que el DT con más partidos en la historia del equipo, al menos, se quede una temporada más. Sin embargo, la seguridad que presentaba el máximo dirigente a inicios de temporada, a medida que pasan las semanas, esa confianza se fue diluyendo. Es más, la semana pasada, frente a la enésima pregunta de los medios, el timonel contestó con evidente molestia.

“Me han hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber… Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando”, afirmó Haro en la previa del duelo por la Europa League ante el Genk de Bélgica.

La arremetida de la ANFP

Pellegrini nunca ha dado por cerrada la posibilidad de llegar a Juan Pinto Durán. No es la primera vez que un equipo nacional se ha acercado al adiestrador y su entorno para conocer sus condiciones. Lo hizo Ecuador y Colombia, hasta Brasil, pero la respuesta fue siempre la misma.

“Manuel (Pellegrini) considera que tiene un compromiso tácito con la selección nacional. Por eso, nunca ha querido tomar una selección antes de ponerse al mando de Chile. Esa siempre ha sido lo que ha contestado”, dice un cercano del DT a El Deportivo.

Lo cierto es que en Quilín han sido bien recibidos los mensajes. Es más, en los últimos días, el contacto desde los dirigentes nacionales se ha hecho más constante y frecuente. Mientras su estadía en Sevilla todavía está en el aire, en el seno de la Roja se han atrevido a ir un poco más allá en sus declaraciones para reforzar la idea de repatriar al Ingeniero.

“Desde el punto de vista de la realidad, la pregunta hay que hacérsela a la persona (Pellegrini). De que nosotros tenemos interés, eso es una realidad. Más allá del nombre en particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia”, afirmó Felipe Correa, gerente de selecciones a radio Cooperativa, la semana pasada.

Más allá en las declaraciones fue el presidente de la federación, Pablo Milad. El curicano habló abiertamente sobre la opción de tener al Ingeniero, a quien llenó de elogios como una de las principales cartas para enderezar el rumbo de un equipo en crisis.

“Si me dicen el nombre de Manuel (Pellegrini), bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra Selección. Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir”, afirmó el expresidente de Curicó Unido.

El DT no se baja

Pero el entrenador aludido lo piensa de verdad. En septiembre del próximo año, el santiaguino cumplirá 73 años, el momento justo para tomar un giro en su exitosa carrera, después de 22 años de haberse marchado a Villarreal de España.

Ese, precisamente, es uno de los proyectos que atrae al DT en este momento. Cercanos al técnico reconocen a El Deportivo que Manuel Pellegrini está entusiasmado de regresar a Santiago.

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja”, advierten en el entorno del técnico.

Al menos en lo inmediato, el adiestrador chileno tiene varias ofertas sobre la mesa, cifras mayores tanto de la Major League Soccer de Estados Unidos como del fútbol de Qatar. El próximo 1 de enero, por ejemplo, ya tiene la posibilidad de negociar como un entrenador libre.

Incluso, en su última alocución ante los medios, el DT de ninguna manera se cerró a la opción de tomar a la Roja. Al margen de sentirse “orgulloso”, explicó que los coqueteos de los dirigentes chilenos no interfieren en su probable renovación.

“El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es algo que me llena de orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá en el Betis”, afirmó el adiestrador para dejar abierto su futuro.

Más sobre:FútbolManuel PellegriniSelección ChilenaPablo MiladFelipe CorreaBetis

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

4.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

5.
Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Fiscalía revela listado de favores y detalla paso a paso cómo el exfiscal Guerra orientó investigaciones al gusto de Hermosilla

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Cuál es el nuevo medicamento para la menopausia aprobado por la FDA que reduce los síntomas sin hormonas

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

El cambio que tendrá la ClaveÚnica para realizar trámites de forma online

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública
Chile

Homicidio frustrado en La Granja: hombre es baleado en plena vía pública

Detienen a tres sujetos que se trasladaban en vehículo robado en Renca: sujetos dispararon a carabineros en su huida

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT
Negocios

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Precio del cobre alcanza un nuevo récord histórico mientras el Ipsa se contagia del optimismo global y de efecto Milei

Empresas chilenas expuestas a Argentina se disparan en bolsa tras triunfo de Milei

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación
Tendencias

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno
El Deportivo

Se aprueba el fin de la multipropiedad en el fútbol chileno

Enrico Della Casa, presidente de la UEC: “Chile tiene la capacidad para hacer unos Juegos Olímpicos”

“No lo va a conseguir ni con cuatro mundiales”: histórico de Argentina sorprende con tajante opinión sobre Lionel Messi

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles
Cultura y entretención

Cómo contó la prensa chilena el tenso día en que terminó la crisis de los misiles

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel
Mundo

Hamas niega saber dónde están los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel

Mueren tres personas en Jamaica mientras el país se prepara para el huracán de categoría 5 ‘Melissa’

El Ejército de Ucrania lanza ataques con drones contra Moscú y sus alrededores por segundo día consecutivo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal