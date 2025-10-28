Con el Betis mirando de reojo: las tratativas que acercan a Manuel Pellegrini a la Roja

Manuel Pellegrini nunca estuvo tan cerca de llegar a la Roja. A medida que pasan los días, los caminos del entrenador y la federación local parecen estrecharse. A los 72 años, el DT considera que puede ser la coyuntura para cumplir uno de los grandes objetivos que planteó en su carrera.

Mensaje que ha dado pleno en la intención de la federación chilena. Tras el fracaso de las últimas Eliminatorias Sudamericanas, en las que la selección chilena terminó en la última posición, los dirigentes están conscientes de que los tiempos del equipo y los del DT tienden a coincidir el segundo semestre del próximo año.

El 30 de junio próximo, el Ingeniero termina su contrato con el Betis. Y aunque la dirigencia de la institución sevillana ha intentado infructuosamente de renovar ese compromiso, el técnico chileno todavía no entrega una respuesta definitiva a las prerrogativas de la presidencia del club andaluz.

El propio mandamás de los béticos, el empresario Ángel Haro, se ha referido en numerosas ocasiones que la intención es que el DT con más partidos en la historia del equipo, al menos, se quede una temporada más. Sin embargo, la seguridad que presentaba el máximo dirigente a inicios de temporada, a medida que pasan las semanas, esa confianza se fue diluyendo. Es más, la semana pasada, frente a la enésima pregunta de los medios, el timonel contestó con evidente molestia.

“Me han hecho no sé cuántas preguntas de lo mismo y seguiré diciendo lo mismo. Cuando haya novedades serán los primeros en saber… Con Manuel sigue habiendo una relación muy buena, estamos muy contentos con el trabajo que viene realizando”, afirmó Haro en la previa del duelo por la Europa League ante el Genk de Bélgica.

La arremetida de la ANFP

Pellegrini nunca ha dado por cerrada la posibilidad de llegar a Juan Pinto Durán. No es la primera vez que un equipo nacional se ha acercado al adiestrador y su entorno para conocer sus condiciones. Lo hizo Ecuador y Colombia, hasta Brasil, pero la respuesta fue siempre la misma.

“Manuel (Pellegrini) considera que tiene un compromiso tácito con la selección nacional. Por eso, nunca ha querido tomar una selección antes de ponerse al mando de Chile. Esa siempre ha sido lo que ha contestado”, dice un cercano del DT a El Deportivo.

Lo cierto es que en Quilín han sido bien recibidos los mensajes. Es más, en los últimos días, el contacto desde los dirigentes nacionales se ha hecho más constante y frecuente. Mientras su estadía en Sevilla todavía está en el aire, en el seno de la Roja se han atrevido a ir un poco más allá en sus declaraciones para reforzar la idea de repatriar al Ingeniero.

“Desde el punto de vista de la realidad, la pregunta hay que hacérsela a la persona (Pellegrini). De que nosotros tenemos interés, eso es una realidad. Más allá del nombre en particular, es tener un técnico del más alto nivel para dirigir el proceso. Sería una tremenda noticia”, afirmó Felipe Correa, gerente de selecciones a radio Cooperativa, la semana pasada.

Más allá en las declaraciones fue el presidente de la federación, Pablo Milad. El curicano habló abiertamente sobre la opción de tener al Ingeniero, a quien llenó de elogios como una de las principales cartas para enderezar el rumbo de un equipo en crisis.

“Si me dicen el nombre de Manuel (Pellegrini), bienvenido mañana. Sería un elogio para nosotros tener un técnico con ese currículum y experiencia, sería un aporte fundamental para nuestra Selección. Es una decisión netamente de lo que él quiere para su futuro. No podemos influir. Siempre están las puertas abiertas para él, pero es una decisión netamente personal porque él está en plena vigencia, está muy bien catalogado en Europa y se ve con mucha energía para seguir”, afirmó el expresidente de Curicó Unido.

El DT no se baja

Pero el entrenador aludido lo piensa de verdad. En septiembre del próximo año, el santiaguino cumplirá 73 años, el momento justo para tomar un giro en su exitosa carrera, después de 22 años de haberse marchado a Villarreal de España.

Ese, precisamente, es uno de los proyectos que atrae al DT en este momento. Cercanos al técnico reconocen a El Deportivo que Manuel Pellegrini está entusiasmado de regresar a Santiago.

“A Manuel Pellegrini le entusiasma mucho la idea de dirigir a Chile. Ha tenido varios contactos. Hay elementos deportivos que lo hacen pensar en asumir ese desafío. El técnico sabe que a su edad puede ser el momento preciso para tomar esa cuenta pendiente. Yo creo que, en este momento, existe un 50% de opciones de que se decida por la selección de su país. Pellegrini sabe que tiene una deuda futbolística con el país y, además, está la coyuntura de que termina su proceso con el Betis para empezar un trabajo a fondo con la Roja”, advierten en el entorno del técnico.

Al menos en lo inmediato, el adiestrador chileno tiene varias ofertas sobre la mesa, cifras mayores tanto de la Major League Soccer de Estados Unidos como del fútbol de Qatar. El próximo 1 de enero, por ejemplo, ya tiene la posibilidad de negociar como un entrenador libre.

Incluso, en su última alocución ante los medios, el DT de ninguna manera se cerró a la opción de tomar a la Roja. Al margen de sentirse “orgulloso”, explicó que los coqueteos de los dirigentes chilenos no interfieren en su probable renovación.

“El hecho de que Chile quiera que sea su entrenador es algo que me llena de orgullo, sobre todo, porque es mi país. Hemos tocado muchas veces el tema, pero no tiene nada que ver con mi renovación acá en el Betis”, afirmó el adiestrador para dejar abierto su futuro.