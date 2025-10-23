La satisfacción de Manuel Pellegrini tras opaco empate del Betis: “Fuimos superiores”

Betis mantiene el invicto en esta versión de la Europa League. El equipo andaluz visitó al Genk en Bélgica y rescató un empate sin goles, en un opaco partido por la tercera jornada de la Fase de Liga del torneo continental.

Pese al pobre registro, el entrenador de los sevillanos Manuel Pellegrini destacó la importancia del resultado y afirmó que sus dirigidos merecieron una mejor suerte en el duelo.

“Jugamos contra un equipo muy ofensivo, pero creo que fuimos amplios dominadores del partido, pero nos faltó esa creatividad para traducirlo en goles”, explicó el Ingeniero en rueda de prensa.

En la misma línea, el santiaguino intentó dar las razones de esta paridad. Incluso, insistió que a la escuadra verdiblanca solamente le faltó el gol para coronar su actuación.

“Esto se explica porque es fútbol. Tuvimos a un rival que nos apuró permanentemente. Hicimos algunos cambios ofensivos en el final, terminamos jugando con dos puntas, pero no encontramos los espacios. Nos faltó movilidad y creatividad. Lo intentamos, controlamos el balón, pero no logramos la profundidad necesaria para hacer daño”, aseguró.

Cuestionado por las 5 unidades que su club suma en tres partidos, el Ingeniero aclaró que todavía es prematuro para evaluar la Fase de Liga de la competición continental.

“No tenía un cálculo de la cantidad de puntos a obtener en estas primeras jornadas. Ganamos afuera y empatamos en casa, eso se compensa. Nos hubiera gustado sacar más puntos, pero no se puede reprochar, no fue por falta de intensidad ni ganas. Hoy no encontramos los espacios, pero también es mérito del equipo de ellos que se defendió muy bien. Todavía faltan cinco partidos para terminar esta fase”, afirmó el DT.

En la antesala del duelo europeo, Pellegrini adelantó que su prioridad es el campeonato nacional. Una aseveración que no dejó del todo contentos a los medios hispanos, tras cuestionar la decisión de hacer nueve cambios.

“Para mí el juego no cambió mucho, entró el equipo que debía jugar hoy. Tuvimos el balón, no tuvimos esa creatividad para romper esa parte defensiva y no pudimos ejecutar los goles. Hemos alternando permanentemente y seguiremos haciéndolo de la misma manera”, afirmó el entrenador.