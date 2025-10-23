SUSCRÍBETE
El Deportivo

Betis de Manuel Pellegrini hace un pálido partido e iguala en su visita a Genk para mantener invicto en la Europa League

Los sevillanos empataron sin goles en Bélgica y terminan con 5 puntos en sus primeros tres partidos de la Fase de Liga del torneo continental.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Betis iguala en su visita a Genk. FOTO: Betis.

Betis no arriesgó demasiado. El equipo verdiblanco sacó un pobre empate en su visita a Genk, resultado que lo deja con 5 puntos en las primeras tres fechas de la Fase de Liga de la Europa League. Todavía lejos de las primeras ocho posiciones que eluden de la fase de playoffs.

Manuel Pellegrini ya lo había adelantado en la previa del encuentro continental: “nuestra prioridad es LaLiga”. Y esa parece que fue la premisa en esta salida.

Porque a los sevillanos les costó acomodarse en el partido. El atrevimiento de los belgas, que ensayaron una presión alta desde el comienzo, puso a prueba al entramado defensivos del entrenador santiaguino, especialmente en la izquierda del ataque local.

Pese a ese agobio, los dirigidos de alemán Thorsten Fink no encontraban suficientes espacios para complicar al ordenado equipo hispano que, como ha sido su libreto desde la llegada del Ingeniero, intentaba salir siempre desde abajo.

A medida que pasaban los minutos, el duelo se hacía más disputado en la mitad de la cancha. Los béticos esperaban pacientemente el momento para hacer daño, pero las eventuales subidas del brasileño Antony eran muy poco para inquietar de verdad al Racing de la provincia de Limburgo.

Pasada la media hora de partido, los sevillanos se atrevieron un poco más. A los 36’, Cédric Bakambu sirvió rápido un tiro libre con Rodrigo Riquelme. El español apuró la jugada y trató de asociarse con el franco-congoleño, pero el zaguero Matte Smets consiguió cortar la jugada en el momento preciso.

Instantes más tarde, el mismo Bakambu intentó conectar de cabeza un tiro libre de Giovani lo Celso, pero el toque del delantero llegó muy débil a las manos del arquero Hendrik Van Crombrugge.

Cuando el encuentro se acababa en su primera mitad, un tiro de esquina de Lo Celso terminó en los pies de Antony, pero la volea del paulista se fue desviado de la portería visitante.

Muy poco

Una vez reanudado el duelo, en el tiempo complementario, Genk volvió a poner a prueba a los béticos. A los 48 minutos, después de un tiro libre, un largo remate del lateral belga Ken Nkuba rozó en un zaguero verdiblanco y exigió al golero Álvaro Valles.

Los pupilos del Ingeniero con un pase al vacío que rompió el adelantamiento de los anfitriones. Sin embargo, en el final de la jugada, el pase de Riquelme tomó demasiada potencia e impidió el control de Bakambu. Solo con esas dos acciones, el partido disputado en el Cegeka Arena pudo salir un poco de su mediocridad.

En la media hora final, Pellegrini decidió mover las piezas para acercarse más al arco belga. Sin embargo, a falta de una decena de minutos, Genk encontró adelantada a la zaga bética y el remate del surcoreano Oh Hyeon-gyu se fue directo a la base del vertical derecho del golero Valles.

El epílogo quedó sumido en la misma falta de ambición que primó en el resto del enfrentamiento. Betis rescató un pobre empate sin goles, sigue invicto en la Europa League, aunque todavía no despega en el torneo.

FútbolEuropa LeagueBetisGenkManuel Pellegrini

