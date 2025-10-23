En vivo: el Real Betis de Manuel Pellegrini visita al Genk por la Europa League
El conjunto español espera conseguir en Bélgica su segundo triunfo en la Fase de Liga de la competencia.
Minuto a minuto
Genk 0-0 Real Betis
(12′) El Betis mantiene la posesión del balón mientras el Genk espera en su campo. De todas maneras, los españoles no han logrado encontrar los espacios suficientes para crear peligro.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Genk y Betis.
Este es el once inicial del Betis:
Esta es la formación del cuadro belga:
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo entre Genk y Betis por la Europa League.
