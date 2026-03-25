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    La volátil UC de Garnero empieza abajo otra vez y tropieza con Ñublense por la Copa de la Liga

    Por la segunda jornada del grupo B, Universidad Católica cayó por la cuenta mínima en Chillán. Séptimo partido seguido en el cual los cruzados comienzan en desventaja. Esta vez, no hubo remontada. Lo único bueno que dejó el encuentro para los estudiantiles fue el retorno de Fernando Zuqui.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La UC pierde con Ñublense, por la Copa de la Liga. MAURICIO ULLOA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

    Universidad Católica volvió a Chillán, ahora por la Copa de la Liga. El pasado 1 de marzo, los cruzados enfrentaron a Ñublense en un duelo áspero, polémico (con un cuestionado arbitraje de Fernando Véjar) y donde los reclamos y la refriega le ganó al juego. Un gol agónico de Fernando Zampedri le dio la victoria a los estudiantiles, en aquella ocasión. Este jueves, la historia fue distinta, porque los Diablos Rojos triunfaron 1-0, por la segunda jornada del grupo B.

    Daniel Garnero cambió el equipo, en relación al juego ante la U. de Concepción del domingo. Hizo muchas modificaciones, como el ingreso de Bernardo Cerezo como lateral derecho, la aparición en la titularidad de Alfred Canales y Bryan González en el mediocampo, más Diego Valencia como el 9 titular, desplazando a Juan Francisco Rossel. Nuevamente estuvo ausente Fernando Zampedri (lumbago), a quien se agregó Gary Medel y Matías Palavecino (suspendido).

    La UC salió con un 4-1-4-1, que mutaba a un 4-5-1 en el retroceso. Tanto en la disposición táctica como en la futbolística, se parecía más a la idea de 2025. Jhojan Valencia ocupó el sitio de Medel en el eje. En ofensiva, Clemente Montes a la derecha, mientras que Justo Giani estaba en la izquierda. Se percibió un equipo menos atarantado, apurado. Aquello no era sinónimo de que jugara mejor, pero estaba más calmado.

    En los primeros 45′, los laterales estaban más contenidos, preocupados de la marca más que de ser agentes ofensivos permanentes. Además, los punteros (Montes y Giani) no rotaban. Si bien el encuentro tenía un buen ritmo y la tenencia del balón estaba repartida, las ocasiones de gol fueron escasas en ambas áreas. En los 20′, un remate de Montes dio en el travesaño. Luego, en los 36′, Graciani desvió un derechazo.

    Antes del descanso, con el cero petrificado, Ñublense golpeó. En el tiempo agregado, Giovanny Ávalos convirtió el 1-0, definiendo de cara a Bernedo tras asistencia de Tapia, quien anticipó justo a Farías y Cuevas. La Católica nunca sacó la pelota de su territorio. Una vez más, los de Garnero comenzaron perdiendo. Séptimo partido seguido en que arranca un duelo en desventaja. Ya no es un asunto accidental.

    Nuevamente, los cruzados tenían que remar desde atrás. En el afán de remontar, ingresó Fernando Zuqui, en su retorno a la actividad oficial después de nueve meses, tras superar un corte de ligamentos. La UC empezó a empujar, ubicándose más arriba en la cancha, arrinconando al rival. Para Ñublense, era negocio el contragolpe. Esa intención de ir a buscar el empate no evidenció una gran mejoría futbolística. Lo que faltaban eran ideas. Ese equipo “no atarantado” duró 45′.

    Giani, quien transitó desde una banda a armar el doble 9 con Valencia, no era influyente. Montes fue de más a menos en el partido. Y los laterales tampoco clarificaban de mitad hacia arriba. Sobre todo en la derecha, con un Cerezo que sigue sin cuajar. Garnero hizo ingresar a los jóvenes Martín Gómez y Vicente Cárcamo, por si lograba cambiar algo en la recta final.

    A 10′ del epílogo, sucedió una ocasión clara, con un cabezazo de Ampuero rechazado por Nicola Pérez. Cinco minutos antes, casi llega el 2-0 chillanejo, con un remate de Diego Sanhueza que se estrella en el travesaño y pica en la línea de meta. Las ganas no alcanzaron en la Católica para empatarlo. En los descuentos, fue expulsado Franco Rami en el local.

    La UC volverá a la cancha el próximo lunes 30, para enfrentar a Cobresal, en El Salvador. Empezará a estrecharse más el calendario para Garnero y compañía: el jueves 2 de abril recibe a Palestino, por la Liga, y el martes 7 debuta en la Copa Libertadores ante Boca Juniors, en el Claro Arena.

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