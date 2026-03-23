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    Ahora fue Palavecino: el lamento de Daniel Garnero tras la tercera expulsión de la UC en la temporada

    El volante recibió tarjeta roja tras un manotazo a Yerco Oyanedel. Es la tercera vez que Universidad Católica termina el partido con diez jugadores en la temporada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ahora fue Palavecino: Daniel Garnero aborda la nueva expulsión en la UC. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La UC sufre con las expulsiones. Ya suman tres tarjetas rojas en la temporada y empieza a ser un tema en la precordillera. A Clemente Montes y Juan Ignacio Díaz, se suma Matías Palavecino, quien no completó el duelo ante Universidad de Concepción por la Copa de la Liga. El mediocampista había sido clave, ya que asistió a Diego Valencia en el 2-1 definitivo del conjunto estudiantil.

    Tras el encuentro, el estratega analizó la situación. “Hoy teníamos todo a favor. El resultado, un jugador de más, y un error nuestro hace que quedemos equiparados con el rival en el número de jugadores. Ahí entramos en cierta impaciencia, intranquilidad. Hoy en el fútbol, un lateral ya es una complicación”, explicó.

    El DT lamentó no haber sustituido al volante. Minutos antes de la jugada estaban calentando Fernando Zuqui y Martín Gómez, pero no ingresaron. “Íbamos a sacar justo a Mati, pero ahí pensamos que no era conveniente hacer los dos cambios. Primero, ya no podíamos sacarlo, así que creímos que el equipo había quedado bien estructurado, con el resultado a favor y faltando tan poco, por lo que preferimos no hacer modificaciones”, señaló.

    Pese a la victoria, el entrenador sigue viendo elementos de mejora en su equipo. “Nos está costando y creo que ninguno está conforme con los rendimientos individuales y colectivos que tenemos. Podemos estar mejor, estoy convencido de eso. Ahora vienen competiciones y este tipo de partidos te da confianza. Mati, si no lo hubiesen expulsado, dio la asistencia, participó mucho, hizo un gran partido, y esto anímicamente lo puede afectar un poco. Son cosas que tenemos que ir corrigiendo”, sostuvo.

    Palavecino fue expulsado por un manotazo a Oyanedel. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En esa línea, identifica los desaciertos en sus dirigidos. “Lo que a mí me molesta son los errores muy sencillos, los fáciles. Después hay momentos en que cada futbolista tiene su momento, a veces está bien, otras le cuesta un poco más, está más impreciso o ansioso. A los goleadores les pasa lo mismo, hay momentos de racha, pero eso siempre debe venir acompañado de actitudes positivas, de querer más”, reflexionó.

    Desde atrás

    En su victoria ante el Campanil, la UC nuevamente tuvo que remontar el encuentro. “Esa es la parte mala del partido, porque queremos que las cosas empiecen de otra manera, pero después el equipo sigue insistiendo, reaccionando, yendo a buscar sin desordenarse. De lo contrario, termina siendo un partido mucho más cómodo para el rival que para nosotros. Pero el equipo va, insiste, genera y revierte, así que más que satisfecho por todo eso”, dijo Garnero.

    “Jugamos contra un rival que lo hace muy bien. Cuando nosotros perdemos la pelota de una forma que le facilita la tenencia, los rivales también juegan y juegan bien, tienen buenos jugadores y vas a correr para atrás”, advirtió. “Creo que en líneas generales, hoy hicimos un buen juego. No tuvimos la efectividad de entrada para poder abrirlo, pero después tuvimos la paciencia para encontrar los momentos para golpear, pasamos a ganarlo y la verdad es que me voy satisfecho con lo hecho”, enfatizó el técnico.

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