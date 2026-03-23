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    ¿Se jugaría en Valparaíso? La Copa Intercontinental, el hito que tendrá Wanderers tras ganar la Libertadores Sub 20

    Como campeón de América en la categoría, el elenco porteño tendrá este año un choque nada menos que ante el monarca de la UEFA Youth League, la Champions de los juveniles. Un dato a considerar es que en todas las ediciones previas, la Intercontinental Sub 20 fue en Sudamérica.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Santiago Wanderers disputará la Copa Intercontinental Sub 20, tras ganar la Libertadores.

    Santiago Wanderers hizo historia en Ecuador. Se convirtió en el primer equipo chileno en ser campeón de la Copa Libertadores Sub 20. Con alcanzar la final ya establecía la mejor campaña de un representante nacional en el certamen, sin embargo los caturros querían más. En una impecable tanda de penales, los pupilos de Felipe Salinas derrotaron al poderoso Flamengo y le dieron una gran alegría a Valparaíso y, de paso, al vilipendiado balompié criollo.

    Es una competencia joven, cuya primera edición fue en 2011. Hasta el hito conseguido por los porteños, lo más arriba había sido el cuarto puesto de Unión Española en 2012. Pero ahora es distinto, porque la copa se va al puerto. Ser campeón de América no solo le da otro estatus a la cantera wanderina, sino que también le entrega otro premio: representar al continente en la Copa Intercontinental Sub 20.

    Tal como sucedía con el tradicional duelo entre los ganadores de la Copa Libertadores y la Liga de Campeones, que luego derivó en el Mundial de Clubes, esa idea se replica para las categorías juveniles. Es una competencia que se lanzó en 2022, después de la Finalíssima entre Italia y Argentina en Londres, a raíz de un acuerdo entre la Conmebol y la UEFA. Hasta ahora, se han disputado cuatro versiones.

    En todas se ha desarrollado este duelo único en Sudamérica, lo que alimenta la alternativa de que Valparaíso pueda ser la sede del choque entre el ganador de la Libertadores y el de la UEFA Youth League.

    En 2022, Benfica venció por 1-0 a Peñarol, en el Centenario de Montevideo. Al año siguiente se dio el duelo entre Boca Juniors y el AZ Alkmaar neerlandés, en La Bombonera. Los xeneizes se impusieron en tanda de penales. Para 2024, Flamengo derrotó 2-1 al Olympiacos de Grecia, en el Maracaná. La última versión de la Copa Intercontinental Sub 20 también contó con el Mengao, que venció en penales al Barcelona, en Río de Janeiro, con más de 45 mil espectadores.

    ¿Contra quién jugará Wanderers? La UEFA Youth League es la Champions de los juveniles. Se disputa desde 2013, donde compiten los equipos Sub 19 de los clubes que participan en la Liga de Campeones correspondiente, más los campeones locales de las asociaciones con mejor ranking. Para el próximo 17 de abril están programadas las semifinales. El Benfica enfrentará al Brujas de Bélgica, mientras que el Real Madrid chocará ante Paris Saint-Germain. La final será el 20 de abril, en Lausanne, Suiza. El campeón de Europa se enfrentará con los caturros, por ser el monarca intercontinental.

    ¿Cuándo sería este partido? Después del Mundial. En tres de las cuatro ediciones previas, se disputó en el mes de agosto. Una, la de 2023, fue en septiembre. Tanto Conmebol como UEFA deberán ratificar la fecha y la sede.

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    Más sobre:FútbolSantiago WanderersCopa Libertadores Sub 20Copa Intercontinental Sub 20UEFA Youth League

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