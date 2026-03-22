Batacazo caturro: Santiago Wanderers hace historia ante Flamengo y se corona en la Copa Libertadores Sub 20

Algarabía total en Valparaíso y Chile entero. Santiago Wanderers alcanzó la ‘Gloria Eterna’ y se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20. En una final marcada por la tensión y el despliegue físico, el Decano logró lo impensado: derribó a Flamengo, el gigante continental, y se convertió en el primer equipo chileno en salir campeón de América en la categoría juvenil.

Tras un trámite agónico donde el marcador estuvo en contra, el cuadro de la Quinta Región batalló con hidalguía hasta encontrar el desahogo en el epílogo, forzando una definición desde los doce pasos que terminó por consagrar a una generación dorada.

Con temple de acero, los dirigidos por Felipe Salinas se impusieron por 5-4 en la tanda de penales, cortando así la hegemonía de un Mengao que buscaba un tricampeonato histórico tras sus títulos en 2024 y 2025. El júbilo estalló en el césped ecuatoriano y se trasladó de inmediato al puerto, donde miles de hinchas, congregados frente a la pantalla gigante en la Plaza Victoria, celebraron entre lágrimas y cánticos el mayor hito del fútbol joven nacional.

Hinchas de Santiago Wanderers en el centro de Valparaíso. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Final heroica

El inicio del encuentro estuvo marcado por la cautela. El nerviosismo propio de una final continental pesó en ambos elencos, traduciéndose en un primer tiempo de escasas emociones. Santiago Wanderers intentó proponer mediante asociaciones rápidas en ofensiva, buscando descolocar a la zaga del Mengao, aunque sin la profundidad necesaria.

La ocasión más clara para los caturros llegó a los 6’, en los pies de Ignacio Flores, cuyo remate exigió la intervención del portero brasileño. Por su parte, Flamengo administró la posesión pero careció de puntería, limitándose a dos intentos que no inquietaron mayormente el arco nacional: el golero Fabiano Avello le tapó un disparo a Ryan Roberto, a los 16′; y Kaio Nóbrega mandó el balón elevado, cuando el reloj marcaba los 40′.

Tras el descanso, la postura conservadora cambió. Ambas escuadras regresaron al gramado con una disposición mucho más agresiva, entendiendo que el título de América estaba a solo un acierto de distancia. El partido se rompió y las áreas comenzaron a ser protagonistas.

La primera gran emoción de la segunda mitad llegó a los 54′, cuando el atacante brasileño Alan Santos desenfundó un tiro que parecía sentenciar la apertura del marcador; sin embargo, apareció la figura de Avello, quien con una reacción felina salvó lo que era un gol inminente, manteniendo con vida las esperanzas del Decano.

La respuesta de los de Valparaíso no se hizo esperar. A los 60′, fue Christian Silva, a la postre goleador del torneo, quien tomó las banderas del ataque verde, probando suerte con un potente disparo de media distancia que buscaba sorprender al guardameta Leo Nanneti.

Sin embargo, el fútbol de alta competencia suele ser implacable: en un partido definido por los detalles, no se puede otorgar ni la más mínima ventaja. Lamentablemente para las pretensiones del Wanderers, el fondo de concedió un resquicio de libertad que la talentosa ofensiva carioca no desaprovechó.

De esta manera, el desequilibrio llegó al minuto 66′. Guilherme, haciendo gala de su habilidad individual, comenzó a apilar zagueros chilenos por la banda izquierda, atrayendo las marcas y desordenando el bloque defensivo. Con una visión periférica, soltó el balón hacia el corazón del área, donde el mencionado Alan Santos encontró el espacio justo. El atacante brasileño, libre de marca, no perdonó y ajustició a Avello con un zurdazo rasante.

Tras recibir el gol, no quedó otra opción que salir a buscarlo con más corazón que orden. Ahí, Flores volvió a protagonizar la opción del empate en una jugada eléctrica, pero el meta rubronegro ahogó el grito nacional con un achique portentoso.

Con el pasar de los minutos, las chances se agotaban y el cronómetro se transformaba en el peor enemigo, pero el conjunto de la Quinta Región no claudicó. Lejos de entregarse a la jerarquía del Mengao, Wanderers siguió machacando como una muestra de orgullo. En esa dinámica de insistencia pura, se produjo la igualdad que avivó el sueño continental: en el epílogo, un remate mordido provocó que Nannetti dejara servido el rebote en el centro del área. Con el olfato de los elegidos, Sebastián Vargas apareció libre de marca para empujar el balón con el arco a su disposición (89′). Una final que parecía perdida, se fue a la tanda de los penales.

En la definición desde los 12 pasos se selló la historia. Un fallo del Mengao, en el primer lanzamiento, derivó en la victoria wanderina. El júbilo pasó de Ecuador hasta Valparaíso, donde los hinchas ya inundan las calles del puerto. Salud al campeón.