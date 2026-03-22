En vivo: Santiago Wanderers va por la hazaña ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores Sub 20
Los caturros quieren convertirse en el único club chileno que levanta el máximo trofeo continental de la categoría.
Minuto a minuto
Santiago Wanderers 0-0 Flamengo
La más clara del partido es para Flamengo
54′. El portero Avello da un rebote y luego le contiene el disparo a Ryan. Estuvo a nada de convertir el Mengao.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. El cuadro caturro y el Mengao disputan el complemento en Ecuador.
¡Final del primer tiempo!
45′+2′. En un partido de pocas emociones, Santiago Wanderers iguala sin goles ante Flamengo.
El cerrojo caturro
16′. El portero Avello comienza a convertirse en figura, luego de contener dos disparos del conjunto brasileño.
¡El primer aviso es de Wanderers!
6′. Ignacio Flores se metió hasta el área del Mengao y encontró las manos del portero.
¡Comienza el partido!
1′. Santiago Wanderers y Flamengo ya disputan la final de la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador.
Los protagonistas a la cancha
Los jugadores de Santiago Wanderers salen al terreno de juego para alcanzar el sueño continental.
La formación titular de Santiago Wanderers:
Santiago Wanderers va por la Gloria Eterna
El cuadro caturro busca hacer historia en la final de la Copa Libertadores Sub 20 ante Flamengo.
¡Buenas tardes!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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