¿Alexis y Suazo se quedan sin DT? En España aseguran que Matías Almeyda será destituido del Sevilla en las próximas horas

La dolorosa caída del Sevilla ante el Valencia trae consecuencias. La era de Matías Almeyda al mando del cuadro blanquirrojo pareciera llegar a su fin. Según informan los medios españoles, el argentino será destituido en las próximas horas.

El club aún no hace oficial ninguna determinación, pero todo indica que al transandino se le acabó el crédito en el equipo donde juegan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Los chilenos también son algunos de los apuntados en medios del complejo momento deportivo.

Según la Cadena Cope, Almeyda será destituido este lunes: “Matías Almeyda ya sabe que no va a continuar y que el club ya tiene el acuerdo con su sustituto ‘casi cerrado’, si bien todavía no ha trascendido el nombre del nuevo entrenador que se hará cargo del equipo”, señaló el medio.

La prensa confirma su salida

El Desmarque se mantuvo en la misma línea: “Se está estudiando muy seriamente la posibilidad de dar un relevo en el banquillo sevillista, algo que se podría resolver en la jornada de este lunes. Su crédito está más tocado que nunca y parte del consejo de administración cree que lo mejor es dar un relevo para insuflar aire fresco al equipo y darle un impulso en las últimas jornadas”, detalló el medio.

“Este lunes debería tomarse una decisión definitiva, con todo un parón por delante para que el nuevo entrenador se pueda adaptar al equipo de cara al tramo final, con el transcendental partido ante el Real Oviedo en lontananza”, añadió.

Marca también da por cerrada su etapa en el Sevilla e incluso entregó algunos de los candidatos para su reemplazo: “Radio MARCA Sevilla dan prácticamente por descartada la continuidad de Almeyda y apuntan a Luis García Plaza como uno de los entrenadores que más gusta, sin descartar otros nombres que suenan en los corrillos como Manolo Jiménez y Diego Martínez. Matías Almeyda firmó por tres años y la delicada situación económica del Sevilla no ayuda a la hora de cerrar un recambio de garantías. Eso mantiene de momento al bonaerense", indicó.