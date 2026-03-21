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    Desastre total: Sevilla cae en casa ante Valencia con Alexis Sánchez apuntado como gran responsable

    Los andaluces cayeron 2-0 ante el equipo naranjero, derrota que los deja a tres puntos del descenso. El tocopillano cometió un error crucial en la salida que permitió la apertura del marcador.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sevilla cayó ante Valencia y quedó a tres puntos del descenso. FOTO: LALIGA.

    Sevilla no logra levantarse en una temporada llena de apuros. El cuadro del sur de España cayó por 2-0 ante el visitante Valencia, derrota que lo deja a tres puntos del descenso. Lo peor es que esta nueva caída tuvo a Alexis Sánchez como principal villano.

    En la interna de la escuadra andaluza, el duelo ante el equipo ché era el momento preciso para dar un golpe y escapar del descenso, ante un rival directo en esa lucha de la mitad de abajo.

    Así también lo entendieron los jugadores, quienes intentaron asfixiar desde el inicio la salida de los visitantes. En ese aspecto, la presencia del lateral chileno fue clave para aumentar el volumen ofensivo de los nervionenses. El jugador formado en Colo Colo merodeaba constante sobre el área del cuadro naranjero.

    Es más, la sociedad con su compatriota Sánchez daba buenos dividendos, sobre todo, en el toque y traslado de la pelota. Sin embargo, los dirigidos de Matías Almeyda carecían de la profundidad necesaria para hacer daño.

    Incluso, ese afán de salir jugando dejaba un espacio enorme en defensiva. Invitación permanente para que los valencianos apretaran en la generación de juego rival y ocuparan esa posición del campo para crear peligro en la portería del anfitrión.

    Pasada la media hora de partido llegó el primer aviso. Fue Vargas quien perdió la pelota para el Sevilla y la habilitación de André Almeida dejó solo al belga Largie Ramazani, pero su remate fue contenido por el correcto portero griego Odysseas Vlachodimos.

    En la siguiente, los visitantes no fallaron. Esta vez fue el grosero error de Alexis Sánchez el que permitió la arremetida de los adversarios. El tocopillano intentó un paso atrás y el balón quedó en posesión del cuadro ché. Ramazani intentó de lejos, Vlachodimos repelió el fuerte disparo, pero el rebote quedó en los pies de Hugo Duro para el 1-0.

    Golpe letal para los andaluces, quienes no encontraban luces para hacer daño, a pesar de que tenían la pelota y la iniciativa. Cuando el partido se iba en la primera parte, la rápida transición de los forasteros dejó a Luis Rioja solo en la derecha, lejos de la presencia de Gabriel Suazo. Su centro encontró bien ubicado a Ramazani para que no tuviera problemas en alcanzar el 2-0.

    Más de lo mismo

    En el tiempo complementario, una de las novedades fue el reemplazo de Alexis Sánchez, quien fue silbado insistentemente por la parcialidad local, que resistió amargamente la actuación de los jugadores con una vistosa pañolada.

    Pero Sevilla no lograba encontrar el rumbo. Valencia entregaba la iniciativa en la cancha, mas los locales no lograban encontrar las herramientas para hacer daño.

    A los 68 minutos, el delantero nigeriano Akor Adams intenta darle un poco de color al pálido equipo andaluz. Su centro rasante llegó hasta el área ché, pero su compañero francés Neal Maupay no pudo impactar la pelota en el punto penal.

    Fueron solo pequeños manotazos cuando el resultado ya estaba sentenciado. Derrota consumada que fue despedida con sonoras rechiflas por los hinchas locales que dan inicio a otra semana complicada.

    Más sobre:FútbolSevillaAlexis SánchezGabriel SuazoLaLigaValencia

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