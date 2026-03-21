En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrenta al Valencia para alejarse de la parte baja de LaLiga
El conjunto de los chilenos se mide contra el cuadro Che con la misión de escapar del riesgo del descenso.
Minuto a minuto
Sevilla 0-1 Valencia
A punto Valencia
35′, Habilitación perfecta de André Almeida a Largie Ramazani, pero el arquero Vlachodimos estuvo notable para repeler el remate franco del belga.
Cerca el Valencia
24′, Vargas pierde la pelota en la salida del Sevilla y el remate del valenciano Guido Rodríguez se va cerca del palo.
Otra más
21′, Los chilenos se muestran libres en la izquierda y hacen daño a a feble resistencia de los valencianos.
Más de los chilenos
14′, Sánchez abre a la izquierda para Suazo y el centro preciso del exalbo termina en falta ofensiva.
Muy cerca
10′, La primera acción de peligro de Sevilla tiene a Sánchez protagonista, contragolpe que inicia Juanlu y la pelota termina en tiro de esquina.
¡Comienza el partido!
1′. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide al Valencia por LaLiga.
¡Buenas tardes!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo.
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