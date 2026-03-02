SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    “Lo intenta, pero demuestra que no está para Sevilla”: el gol de Alexis Sánchez no lo libra de las críticas en España

    El atacante nacional fue el cargado de anotar el descuento para los rojiblancos contra el Betis. A pesar de ello, su actuación fue criticada.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @alexis_officia1 / Instagram.

    El Betis de Manuel Pellegrini y el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se enfrentaron este domingo en un nuevo derbi que esta vez se disputó en el estadio La Cartuja.

    El conjunto del Ingeniero consiguió irse en ventaja al descanso por 2-0, pero el delantero nacional abrió el camino del empate para los rojiblancos que le amargaron la tarde a los béticos.

    A pesar de la anotación, la prensa española se mostró bastante crítica con el tocopillano. Estadio Deportivo, por ejemplo, remarcó que “el Sevilla FC ha hecho casi el imposible en el Estadio de La Cartuja. Cuando menos se esperaba, ha conseguido sacar un punto del derbi sevillano, que sabe casi a victoria. La primera parte se puso muy mal para el equipo de Almeyda, que vio como se ponía hasta dos goles abajo tras dos golazos de Antony y Fidalgo. La moral, por los suelos. Aunque aparecieron unos cambios que le dieron un aire muy distinto al equipo, siendo los protagonistas Oso y Ejuke. Ambos le aportaron electricidad y fueron los precursores de los tantos de Alexis primero y de Isaac después”.

    En específico sobre Sánchez, escribieron que “el gol salvó la imagen del atacante chileno, que estaba deslumbrando entre poco y nada en el derbi. Su presencia estaba siendo prácticamente testimonial, aunque ya tuvo una acción donde se la cedió a Sow en la primera y su gran gol. Lo intenta, pero se vuelve a demostrar que no está para el Sevilla FC”, apuntaron además de entregarle una nota 4 de un máximo de diez.

    Sobre Gabriel Suazo, compartieron que “no ha sido un partido horribilis del lateral chileno, aunque la tarjeta le ha acabado lastrando su participación en el derbi sevillano. Desde el comienzo, demostró cierta autoridad desde el carril izquierdo, de hecho las pocas llegadas que tuvo el Sevilla se iniciaron desde ahí, con una cierta muestra de carácter que imprimió el lateral”.

    El Desmarque, por su lado, describió que “el Sevilla FC ha arrancado un importante punto del derbi ante el Real Betis en La Cartuja. Importante porque ya alcanza la treintena de puntos y ve desde más lejos el descenso, importante porque ha roto la dinámica negativa en los derbis ante el eterno rival, e importante, sobre todo, porque ha dejado buenas sensaciones ante un equipo a priori superior que no lo ha sido en los 98 minutos de juego”.

    Si bien la nota que recibió en este caso fue mejor (6), Sánchez no escapó de los cuestionamientos. “La sorpresa en el once de Almeyda ante la baja de Maupay, e iba camino de ser su gran error hasta que rememoró su virtud de ratón de área para adelantarse a Natan y acotar distancias, cuando muchos esperaban ya que estuviera en la caseta. Voluntad no le falta, pero física y futbolísticamente no está para muchos dispendios. Acabó fundido y fue cambiado poco después del gol”, consignaron.

    En cuanto a Suazo, escribieron que “vio la amarilla muy pronto, y se perderá el partido ante el Rayo Vallecano. Demasiado para aguantar todo el partido ante Antony. Combativo, pero con pocas ideas en ataque”.

    FútbolSevillaBetisAlexis SánchezDerbi

