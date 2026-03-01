SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    El Ingeniero no escondió su tristeza tras dejar escapar el triunfo en el derbi andaluz ante el equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    Vicente González 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini en el derbi entre Betis y Sevilla.

    Manuel Pellegrini se quedó con un mal sabor de boca tras el derbi andaluz. Aquello no es para menos, pues el Betis del Ingeniero lo ganaba 2-0 al cabo de la primera mitad y luego se tuvo que conformar con un amargo empate por 2-2 ante el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    En ese sentido, apenas se sentó en la sala de prensa del estadio La Cartuja, el entrenador chileno no escondió su desazón y realizó un barrido del empate frente al clásico rival citadino. “Primero muy amargado por el resultado, pero el fútbol dura 90 minutos. Nosotros hicimos 45 minutos muy buenos en el primer tiempo, donde hicimos dos goles y tuvimos el control del partido. El Sevilla prácticamente no nos llegó a portería. El segundo tiempo, desgraciadamente, y por mérito de ellos también, nos refugiamos en el marcador y les entregamos la iniciativa. Tuvieron la capacidad de empatarnos el partido. En el segundo tiempo prácticamente no llegamos a portería, que es algo que normalmente no hacemos”, partió diciendo.

    En su análisis, el DT de los verdiblancos admitió los errores propios y de sus dirigidos. “Nos colocamos en ventaja por la agresividad en la recuperación del balón y los movimientos ofensivos que hicimos. Después esperamos en nuestro campo, esperando que se equivocaran. Al final, nos equivocamos nosotros en dos jugadas y le permitimos a ellos matar el partido. No fue nuestra intención, el juego lo fue dando así. Hicimos dos cambios que estimamos que eran para reforzar la zona media. Teníamos la esperanza de que Antony y Abde iban a marcar la diferencia. Cucho estaba fundido, así que también metimos a Bakambú. En la línea de defensores no había mucho que hacer en los cambios. Pero no funcionó”, complementó.

    Manuel Pellegrini realizó un duro mea culpa tras el empate entre el Betis y Sevilla.

    En esa misma línea, el Ingeniero realizó una profunda autocrítica. “No creo que haya sido por un bajón físico, siempre hay un mérito de Sevilla. Inconscientemente nos refugiamos en el marcador y les dejamos tener mucho control del balón, lo que no pasó en el primer tiempo. No fue esa la intención ni tampoco por un problema de cansancio, fue un problema psicológico”, comentó.

    Por último, reconoció la importancia de haber dejado escapar este resultado que estaba en el bolsillo, pues el objetivo de clasificar a la próxima Champions League se aleja. “No he hablado con los jugadores. Entiendo la frustración de ellos y los aficionados, estamos todos enfadados por cómo se empata el partido. Se pierden dos puntos en casa ante el rival más importante y en la lucha por Europa. Nos tiene que dejar muy dolidos. Aunque, por otro lado, esto es fútbol y hay un rival al frente que tiene sus méritos”, concluyó.

    Con este profundo mea culpa, Pellegrini debe enfocarse en el próximo partido de LaLiga, ya que no hay más margen de error en la tabla de posiciones. El domingo 8 de marzo, a contar de las 12:15 horas de Chile, el Betis deberá visitar al Getafe por la jornada 27 del certamen español.

