SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    El delantero chileno fue el autor del gol que abrió la remontada de los rojiblancos que acabó en un empate 2-2.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video.

    Alexis Sánchez se transformó en uno de los protagonistas en el empate entre Betis y Sevilla en el derbi. El delantero nacional fue el encargado de anotar el descuento en el segundo tiempo que encaminó el empate final 2-2.

    El chileno apareció en el minuto 62 del partido. El ariete recibió un buen centro desde el costado izquierdo, y se anticipó a su marcador picando en diagonal, ganando un cabezazo que fue imposible de contener por el portero bético.

    Más adelante, Isaac Romero, en los 85′ decretó el 2-2 definitivo. Una vez finalizado el encuentro, Sánchez habló con los medios oficiales del club, donde reveló la clave del repunte de los rojiblancos.

    El Sevilla nunca se rinde. Fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2 y se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla”, compartió de entrada.

    También reconoció que salieron a pelear en el segundo tiempo con la idea de “no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo”.

    De esta forma, el Sevilla volvió a sumar como visitante. “Es la idea que buscamos en los entrenamientos. Tener una regularidad para no perder la cabeza. Esta vez en el segundo tiempo fuimos superiores y pudimos haberlo ganado”, añadió.

    A su vez, el autor del 2-2, Isaac Romero, habló con DAZN donde expuso que “tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar. Contento por el trabajazo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis, pero este equipo nunca se rinde”, afirmó.

    Sobre el gol, aseguró que “le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado”. Por último, se refirió a la chance de Akor Adams que pudo darles la victoria en el final.

    “No tiene que estar triste. Ha trabajado muy bien, ha hecho lo que ha podido. Contento por todo el grupo, que hemos sacado un punto muy valioso, pero a la vez no”, cerró.

    Errores que costaron caro

    Debido a la suspensión de Matías Almeyda, el técnico que estuvo a cargo del Sevilla fue Javi Martínez. El técnico evaluó de manera positiva lo realizado contra el Betis.

    Estoy contento por la forma en la que el equipo ha jugado. Quizás suene un poco raro, pero en el primer tiempo también hemos llevado el partido donde queríamos”, explicó.

    Nos ha faltado generar algo más arriba y con dos errores que nos han costado muy caros”, señaló.

    En cuanto a la charla del descanso, indicó que “hemos hecho alguna modificación, siguiendo la línea, pero generando más arriba. Lo hemos conseguido y ha sido un segundo tiempo muy bueno”, afirmó.

    Así mismo, reconoció que el empate “para cómo se había puesto el partido, nos deja un sabor agridulce, pero más dulce al final”.

    Por último, destacó la capacidad de reacción que tuvo Sevilla. “No es algo puntual. El equipo lleva varias situaciones así, empatando partidos que parecían perdidos. Demuestra que somos más regulares y que el equipo no pierde la creencia de ganar o puntuar”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolAlexis SánchezSevillaBetis

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Lo más leído

    1.
    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    Con Alexis Sánchez como figura del derbi: el Sevilla consigue un heroico empate ante el Betis de Manuel Pellegrini

    2.
    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    3.
    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    Formaciones, bajas, sorpresas de última hora y dónde ver: todo lo que debes saber del Superclásico entre Colo Colo y la U

    4.
    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    De titular a no citado: Paqui Meneghini borra a jugador de la U de cara al Superclásico

    5.
    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno

    En vivo: Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en el Superclásico 199 del fútbol chileno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Comienza campaña de vacunación 2026: revisa los grupos objetivos que deberán inocularse

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos
    Chile

    Desbaratan banda que planeaba traficar marihuana durante la Noche Valdiviana: hay tres detenidos

    Balacera en Estación Central deja un fallecido y un herido tras enfrentamiento entre hinchas de la U y Colo Colo

    Trump advierte que habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán y afirma que el mando militar iraní “ha desaparecido”

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán
    Tendencias

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis
    El Deportivo

    “Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

    La desazón de Manuel Pellegrini tras el amargo empate entre Betis y Sevilla: “Estamos todos enfadados”

    “En Pedreros te dimos de comer”: el duro recibimiento de los hinchas de Colo Colo para Juan Martín Lucero en el Superclásico

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026
    Tecnología

    Honor presenta un teléfono con robot y su primer humanoide en MWC 2026

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron
    Mundo

    Por qué Estados Unidos e Israel atacaron cuando lo hicieron

    Trump se declara “dispuesto a dialogar” e Irán toma represalias por ataque de EEUU e Israel

    Alemania, Francia y Reino Unido anuncian colaboración “con EE.UU. y sus aliados” respecto al conflicto con Irán

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers