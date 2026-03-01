“Sevilla nunca se rinde; fue hermoso”: Alexis Sánchez revela la clave del repunte en el derbi contra Betis

Alexis Sánchez se transformó en uno de los protagonistas en el empate entre Betis y Sevilla en el derbi. El delantero nacional fue el encargado de anotar el descuento en el segundo tiempo que encaminó el empate final 2-2.

El chileno apareció en el minuto 62 del partido. El ariete recibió un buen centro desde el costado izquierdo, y se anticipó a su marcador picando en diagonal, ganando un cabezazo que fue imposible de contener por el portero bético.

¡PALOMITA ESPECTACULAR DE ALEXIS PARA EL GOLAZO DE SEVILLA! 🔥⚽🇨🇱



El chileno tiró una diagonal notable y conectó de cabeza para anotar el descuento ante Betis, y ahora el elenco de los chilenos cae por 2-1 ante el cuadro de Pellegrini en La Liga. pic.twitter.com/LZxSTOooBx — ESPN Chile (@ESPNChile) March 1, 2026

Más adelante, Isaac Romero, en los 85′ decretó el 2-2 definitivo. Una vez finalizado el encuentro, Sánchez habló con los medios oficiales del club, donde reveló la clave del repunte de los rojiblancos.

“El Sevilla nunca se rinde. Fue hermoso, porque de 2-0 tuvimos para ganarlo 3-2 y se veía en el segundo tiempo que éramos otro equipo. Tocábamos, llegábamos de todos lados y creo que eso es el Sevilla”, compartió de entrada.

También reconoció que salieron a pelear en el segundo tiempo con la idea de “no perder la cabeza, que vamos a hacer un gol y vamos a remontar. Eso fue fundamental para el primer gol y después el segundo”.

De esta forma, el Sevilla volvió a sumar como visitante. “Es la idea que buscamos en los entrenamientos. Tener una regularidad para no perder la cabeza. Esta vez en el segundo tiempo fuimos superiores y pudimos haberlo ganado”, añadió.

A su vez, el autor del 2-2, Isaac Romero, habló con DAZN donde expuso que “tenía muchas ganas de que llegara este partido y marcar. Contento por el trabajazo que ha hecho el equipo. No es fácil sacar el partido con un 2-0 en el campo del Betis, pero este equipo nunca se rinde”, afirmó.

Sobre el gol, aseguró que “le he pegado con todo lo que llevo dentro y ha entrado”. Por último, se refirió a la chance de Akor Adams que pudo darles la victoria en el final.

“No tiene que estar triste. Ha trabajado muy bien, ha hecho lo que ha podido. Contento por todo el grupo, que hemos sacado un punto muy valioso, pero a la vez no”, cerró.

Errores que costaron caro

Debido a la suspensión de Matías Almeyda, el técnico que estuvo a cargo del Sevilla fue Javi Martínez. El técnico evaluó de manera positiva lo realizado contra el Betis.

“Estoy contento por la forma en la que el equipo ha jugado. Quizás suene un poco raro, pero en el primer tiempo también hemos llevado el partido donde queríamos”, explicó.

“Nos ha faltado generar algo más arriba y con dos errores que nos han costado muy caros”, señaló.

En cuanto a la charla del descanso, indicó que “hemos hecho alguna modificación, siguiendo la línea, pero generando más arriba. Lo hemos conseguido y ha sido un segundo tiempo muy bueno”, afirmó.

Así mismo, reconoció que el empate “para cómo se había puesto el partido, nos deja un sabor agridulce, pero más dulce al final”.

Por último, destacó la capacidad de reacción que tuvo Sevilla. “No es algo puntual. El equipo lleva varias situaciones así, empatando partidos que parecían perdidos. Demuestra que somos más regulares y que el equipo no pierde la creencia de ganar o puntuar”, concluyó.