    El Deportivo

    Derbi de Sevilla: la notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez

    Betis y Sevilla animan una nueva versión del derbi andaluz. En 12 enfrentamientos, el Ingeniero ha superado solo en una ocasión al tocopillano.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La notoria desventaja de Manuel Pellegrini en su historial contra Alexis Sánchez.

    Este domingo es un día de clásicos. No solo en Chile habrá un choque de archirrivales. Andalucía se paraliza con El Gran Derbi, que enfrentará al Betis ante el Sevilla, en el estadio de La Cartuja (14.30 horas de Chile). En el lado verdiblanco de la ciudad, Manuel Pellegrini. En la mitad rojiblanca, Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

    El que llega en un momento más halagüeño es el cuadro bético, que marcha en la quinta posición y se ilusiona con la clasificación a la Champions League. Como local, ha ganado siete de los 12 partidos que ha disputado. Mientras que la tienda de Nervión cuenta como objetivo principal mantener la categoría. Con 29 puntos, se ubica cinco unidades por sobre la zona del descenso. De visita, los de Matías Almeyda (que sigue castigado) ha ganado cuatro de 12 encuentros.

    Un duelo que presenta antecedentes dispares pone nuevamente como rivales al Ingeniero y al Niño Maravilla, dos de los históricos exponentes del fútbol nacional en la elite. Nunca han tenido la oportunidad de compartir camarín, pero sí han rivalizado una docena de veces.

    El historial entre Pellegrini y Sánchez tiene 12 enfrentamientos, en cinco competencias distintas: Liga española, Copa del Rey, Champions League, Community Shield y Premier League. La primera vez sucedió el 22 de enero de 2012, cuando el DT estaba en el Málaga y el tocopillano defendía al Barcelona. Por LaLiga, fue una goleada azulgrana por 4-1. El frente a frente tiene una notoria ventaja para el goleador histórico de la Roja, con ocho victorias. Se completa con tres empates y solo una victoria para el entrenador.

    La única vez en la que el Ingeniero superó a Alexis fue, precisamente, en el derbi sevillano. El 30 de noviembre de 2025, por el campeonato de Primera División, fue un 2-0 para los verdiblancos en el estadio Sánchez Pizjuán, con goles de Pablo Fornals y Sergi Altimira.

    En la previa al duelo, Manuel Pellegrini anticipó lo que puede suceder en la cancha de La Cartuja. “Tenemos que hacer un partido muy completo ante un rival que no me corresponde analizar. Tiene ciertos problemas, pero en los derbis todo se deja de lado y es muy parejo”, manifestó. “En los derbis, la atención y exigencia te llevan a cometer errores. Mentalmente hay que estar preparados para no caer en provocaciones ni exceso de agresividad”, añadió.

    El otro chileno en este enfrentamiento es Gabriel Suazo, quien tendrá su primer clásico andaluz. Se perdió el de la primera rueda, por lesión. En entrevista con As, habló del duelo y alabó a Pellegrini. “Manuel es un tremendo entrenador. Creo que lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera. Es un orgullo para nosotros como chilenos. Cualquier persona que sepa un poco de fútbol va a saber quién es Manuel Pellegrini. Obviamente tengo mucho respeto hacia él, pero hoy es mi rival y le quiero ganar”, afirmó.

