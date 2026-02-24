Manuel Pellegrini defiende a Alexis Sánchez en su complejo momento en el Sevilla: “Aún tiene mucho que darle al fútbol”.

Este domingo se disputará una nueva edición del derbi andaluz por la fecha 26 de LaLiga. El Betis recibirá al Sevilla en un partido que tendrá presencia chilena en ambos equipos. Manuel Pellegrini dirige al cuadro verdiblanco, mientras que Alexis Sánchez y Gabriel Suazo integran el plantel del conjunto visitante.

En la antesala del encuentro, el técnico nacional se refirió al presente de Sánchez, quien ha sido objeto de críticas en España por su rendimiento reciente. El delantero llegó al Sevilla en el mercado de fichajes con altas expectativas, luego de su irregular paso por el Inter de Milán, pero su temporada ha estado marcada por problemas físicos y una participación intermitente.

Pellegrini vive un buen momento en el Betis.

Pellegrini explicó que el contexto ha incidido en el rendimiento del atacante. “Alexis partió muy bien con toda la calidad y trayectoria que tiene. Desgraciadamente, un par de lesiones perjudicaron bastante su rendimiento, además de que su equipo no está pasando por un buen momento. Si vienes de una lesión, entras algunos minutos y no es fácil. Pero creo que Alexis todavía tiene mucho que entregarle al fútbol”, dijo.

Respecto de Gabriel Suazo, Pellegrini destacó su adaptación al fútbol español y su continuidad en el equipo andaluz desde su llegada. “Gabriel ha caído muy bien en Sevilla y ha jugado una buena cantidad de partidos. Es un jugador de mucho carácter, le entrega bastante a su equipo en lo ofensivo y no es fácil superarlo en ese sector. Nosotros tenemos ahí a Antony, así que ya veremos cuál de los dos gana el día domingo”, señaló.

El duelo entre Betis y Sevilla se presenta como un partido clave para ambos elencos en la segunda parte del torneo. Los dirigidos por Pellegrini buscan consolidarse en la pelea por un cupo a certamen internacional, mientras que el Sevilla necesita sumar para salir de la parte baja. El cuadro albirrojo figura en el duodécimo puesto.

El entrenador del Betis subrayó que el contexto previo no determina lo que ocurre en el campo de juego en este tipo de partidos. “Esto es cambiante, los momentos en que llegan los equipos son importantes, pero cuando rueda el balón, el derbi hay que jugarlo con pasión, con la mente fría y con el corazón caliente. En esta ciudad la rivalidad es muy fuerte”, apuntó.