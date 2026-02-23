SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Djené fue expulsado tras propinarle una durísima entrada al chileno, dejando al Getafe con un futbolista menos por más de una hora.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Djené le propinó una durísima entrada a Gabriel Suazo.

    El Sevilla consiguió tres puntos de oro ante el Getafe. Se impuso por la mínima en un partido clave por la permanencia.

    El encuentro estuvo marcado por el tanto de Djibril Sow (64′), pero también por la expulsión de Djené (26′), que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos durante más de una hora.

    El togolés vio la tarjeta roja tras propinarle una durísima entrada a Gabriel Suazo. El chileno recibió un pisotón en el tobillo y el árbitro Mateo Busquets Ferrer no dudó en señalar la expulsión directa. Fue una acción que puso evidentemente en peligro la integridad del formado en Colo Colo.

    La inferioridad numérica solo profundizó la tónica de un encuentro que tenía a los blanquirrojos como dominadores del balón, aunque sin profundidad ante una férrea defensa local. El Getafe no tuvo reparos en ceder la posesión y realizar un repliegue notorio.

    Ante la necesidad de salir a buscar el triunfo, el Sevilla realizó un cambio de esquema. Se vio en la necesidad de romper la línea de cinco, ya que evidentemente le sobraba un defensor. Ahí, el perjudicado fue Suazo, que siguió manifestando dolores tras la falta.

    La magnitud de la infracción fue de tal nivel que el lateral izquierdo fue sustituido unos minutos después. El nacional no retornó de los vestuarios y Matías Almeyda reconstruyó una línea de cuatro con los zagueros sobrantes.

    Coincidentemente, el togolés acumula una particular y violenta racha ante el Sevilla. Es la tercera vez que ve la roja directa ante los blanquirrojos. Antes lo hizo por un planchazo en la rodilla a Jesús Navas, en 2019, y por otro pisotón en el tobillo de Lucas Ocampos, en 2021.

    Revisa la violenta falta sobre Suazo

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalLaLigaSevillaGetafeDjenéGabriel Suazo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Presidente Boric recibe a Iturriaga y Varela en audiencia en La Moneda previo a traspaso de mando en el Ejército

    Lo más leído

    1.
    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    El sentido agradecimiento de Matías Almeyda al apoyo de Manuel Pellegrini: “Respeto, honor; es un señor del fútbol”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026
    Chile

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025
    Negocios

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Bolsas inician la semana a la baja y el oro sube tras anuncio de nuevos aranceles globales de Trump

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U
    El Deportivo

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

    El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio