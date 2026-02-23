Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

El Sevilla consiguió tres puntos de oro ante el Getafe. Se impuso por la mínima en un partido clave por la permanencia.

El encuentro estuvo marcado por el tanto de Djibril Sow (64′), pero también por la expulsión de Djené (26′), que dejó al cuadro azulón con un futbolista menos durante más de una hora.

El togolés vio la tarjeta roja tras propinarle una durísima entrada a Gabriel Suazo. El chileno recibió un pisotón en el tobillo y el árbitro Mateo Busquets Ferrer no dudó en señalar la expulsión directa. Fue una acción que puso evidentemente en peligro la integridad del formado en Colo Colo.

La inferioridad numérica solo profundizó la tónica de un encuentro que tenía a los blanquirrojos como dominadores del balón, aunque sin profundidad ante una férrea defensa local. El Getafe no tuvo reparos en ceder la posesión y realizar un repliegue notorio.

Ante la necesidad de salir a buscar el triunfo, el Sevilla realizó un cambio de esquema. Se vio en la necesidad de romper la línea de cinco, ya que evidentemente le sobraba un defensor. Ahí, el perjudicado fue Suazo, que siguió manifestando dolores tras la falta.

La magnitud de la infracción fue de tal nivel que el lateral izquierdo fue sustituido unos minutos después. El nacional no retornó de los vestuarios y Matías Almeyda reconstruyó una línea de cuatro con los zagueros sobrantes.

Coincidentemente, el togolés acumula una particular y violenta racha ante el Sevilla. Es la tercera vez que ve la roja directa ante los blanquirrojos. Antes lo hizo por un planchazo en la rodilla a Jesús Navas, en 2019, y por otro pisotón en el tobillo de Lucas Ocampos, en 2021.

Revisa la violenta falta sobre Suazo