Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

Las elecciones generales de Perú se realizan este domingo 12 de abril, en una jornada que convocará a miles de ciudadanos habilitados para votar fuera del territorio peruano y que estará marcada por una cédula electoral que figura entre las más extensas en la historia reciente del país vecino.

Según la información difundida por el Consulado General del Perú en Santiago, se dispondrán centros de votación en distintas ciudades de Chile, de acuerdo con el domicilio registrado en el DNI hasta octubre de 2025.

En la zona norte, los electores de Arica y Parinacota deberán acudir al Consulado General del Perú en Arica, ubicado en General Lagos 509 de aquella ciudad.

En Tarapacá, el local será el Liceo Libertador General Bernardo O’Higgins, en Baquedano 1220, Iquique.

Para la región de Antofagasta, se habilitó el Campus La Providencia Centro Pastoral, en Matta 3260, Antofagasta.

En Atacama, la votación se realizará en la Casa de Acogida Nuestra Señora de Guadalupe, situada en Avenida Los Loros 847, población Pedro León Gallo, Copiapó.

En la zona centro, los votantes de Coquimbo y Valparaíso deberán concurrir a la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins, ubicada en Alberto Blest Gana 360, Viña del Mar.

En tanto, para la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule, incluyendo Rapa Nui, el local asignado será el Centro de Convenciones Espacio Riesco, en Avenida El Salto 5000, Huechuraba.

En tanto, los electores de Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes votarán en el Colegio Gran Bretaña, situado en Manuel Bulnes 760, Concepción.

En Santiago, además, el Consulado General del Perú informó que dispondrá de buses gratuitos de acercamiento hacia el local de votación en Espacio Riesco, servicio que comenzará a operar desde las 05:30 horas, con última salida hacia el recinto a las 16:30 horas, y contemplará traslados de ida y vuelta.

También se indicó que los miembros de mesa contarán con servicio de retorno.

Los puntos de salida de estos buses estarán ubicados en el Consulado General del Perú en Santiago, en Antonio Bellet 444, Providencia; el Parque Bustamante, en la calzada norte de Francisco Bilbao, entre General Bustamante y Ramón Carnicer. Además, en Estación Mapocho, por Avenida Presidente Balmaceda, al costado del recinto y Vespucio Norte, en Avenida Principal entre Salzburgo y Juan Cristóbal.