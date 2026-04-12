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    Perú se prepara para elecciones generales con llamado a votar informado y fuerte despliegue de seguridad

    Autoridades electorales aseguraron que habrá garantías de transparencia en los comicios, mientras una misión internacional y miles de efectivos supervisarán el proceso en el país vecino.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press

    A horas de las elecciones generales en Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera “informada, consciente, libre y secreta”, enfatizando que el proceso contará con plenas garantías de transparencia y legalidad.

    En un mensaje institucional, la autoridad calificó la jornada como una “verdadera fiesta electoral”, subrayando que no solo se trata de elegir autoridades, sino también de renovar el compromiso democrático del país.

    El voto constituye la expresión más genuina de nuestra libertad”, afirmó, instando a la población a ejercerlo con responsabilidad.

    Un proceso clave en medio de la crisis política

    Los comicios de este domingo se desarrollan en un contexto de inestabilidad política prolongada, marcada por la sucesión de ocho presidentes en la última década.

    En esta oportunidad, los ciudadanos deberán elegir al presidente y vicepresidente de la República, además de renovar completamente el Congreso bicameral -con 60 senadores y 130 diputados- y designar representantes al Parlamento Andino.

    La elección se proyecta altamente fragmentada: hay 35 candidatos presidenciales y ninguno supera el 15% de intención de voto en las encuestas, mientras un significativo porcentaje de electores se mantiene indeciso. Este escenario anticipa una probable segunda vuelta, prevista para el 7 de junio.

    Garantías y supervisión electoral

    Desde el organismo electoral del país vecino recalcaron que actuarán con “absoluta firmeza” para asegurar la transparencia, independencia y legalidad del proceso.

    En esa línea, Burneo hizo un llamado a los actores políticos, miembros de mesa y ciudadanía a actuar con “responsabilidad” y “altura democrática”, instando a esperar los resultados con serenidad.

    El proceso contará con la presencia de una misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, integrada por 97 expertos de 22 países, que se desplegarán en las 25 regiones del país y en el extranjero.

    La misión, encabezada por Víctor Rico, supervisará la apertura de mesas, el desarrollo de la votación y el conteo, elaborando posteriormente informes sobre el proceso.

    A esto se suma un histórico despliegue de más de 100.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, anunciado por el primer ministro Luis Enrique Arroyo, con el objetivo de resguardar el orden público durante la jornada.

    Más sobre:PerúEleccionesJNEMundo

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