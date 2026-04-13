¿Se pierde el Mundial? En Argentina se encienden las alarmas por lesión que dejó llorando al Cuti Romero

A menos de 60 días para el inicio del Mundial 2026, en Argentina se encienden las alarmas por la lesión de una pieza clave en el equipo de Lionel Scaloni. Cristian Romero, defensor del Tottenham Hotspur, tuvo que abandonar la cancha en la derrota frente al Sunderland tras protagonizar un fuerte choque con su compañero, el portero Antonín Kinský.

Al momento de salir reemplazado el transandino rompió en llanto, preocupando a todos al otro lado de la cordillera por una posible ausencia en la cita planetaria. En el club inglés, en tanto, la alerta es la misma, pues los Spurs están en zona de descenso de la Premier League y ahora se quedaron sin una de sus principales figuras para la recta final del certamen.

En ese contexto, el entrenador de los londinenses, Roberto De Zerbi, manifestó su inquietud por la dolorosa baja del zaguero y aseguró que no tiene conocimiento del alcance de la lesión.“No lo sabemos todavía. Tendremos que ver en los próximos días. Espero que no sea un problema muy importante para nosotros, porque es un jugador crucial para la defensa y el equipo. Estoy apenado y decepcionado”, comentó.

A la espera de los resultados en las evaluaciones médicas, en Argentina ya empiezan a aventurarse con pronósticos poco alentadores. "Romero presenta cierta inestabilidad en la rodilla y será sometido a estudios en los ligamentos para determinar si sufrió una lesión en el ligamento colateral interno o si el cuadro responde únicamente al golpe recibido. El dolor persiste y los resultados de los análisis serán determinantes para conocer el alcance real de la lesión y, sobre todo, los tiempos de recuperación", puntualizó TyC Sports.

Asimismo, el citado portal remarca el gran golpe que significaría su ausencia en la Copa del Mundo. “El momento no puede ser más delicado. A dos meses del inicio del Mundial 2026, la salida de Romero entre lágrimas manda una señal de alerta directa a Lionel Scaloni y al cuerpo técnico de la Selección Argentina. El Cuti es considerado una pieza irremplazable en el esquema de la Albiceleste y su estado físico será seguido de cerca en las próximas horas, cuando se conozca el diagnóstico oficial de la lesión”, sentencian.

Diario Olé, por su parte, asegura que las lágrimas de Romero se deben a la compleja situación deportiva que atraviesa el Tottenham. “Hay que entender el contexto: Cuti, el capitán y pilar fundamental del equipo, dejó la cancha con el partido 0-1 y con los Spurs en zona de descenso. Su equipo aún no ganó en este 2026 y suma 14 partidos sin triunfos. Por eso, sus lágrimas también podrían estar vinculadas al presente de su equipo y a su necesidad de estar en cancha, y no a una posible lesión de gravedad. Sin embargo, habrá que esperar al parte médico oficial para determinarlo", advierten.

Revisa la lesión y las lágrimas de Romero: