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    Lo Barnechea y Las Condes activan nueva inyección de recursos para financiar pesquisas de la PDI y avanzar en seguridad

    La medida apunta a fortalecer las capacidades para indagar, identificar y detener a quienes están tras de delitos perpetrados en ambas comunas de la zona oriente.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    PDI

    Las comunas de Lo Barnechea y Las Condes, unidas bajo la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO), siguen avanzando en estrategias para apoyar la persecución penal de hechos que afectan a sus vecinos.

    Recientemente activaron una nueva fase del plan de seguridad que diseñaron y que tiene como eje central convenios suscritos con la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI), apuntando a colaborar no sólo con información, sino que también con tecnología y recursos.

    Así, en esta oportunidad, ambas comunas decidieron avanzar en la inyección de $ 700 millones para financiar pesquisas encabezadas por la PDI y así contribuir en el esclarecimiento de hechos delictuales.

    “La ciudadanía está pidiendo orden, y eso implica que quienes delinquen enfrenten consecuencias reales. Con esta inversión estamos fortaleciendo la capacidad de investigar, identificar y detener a quienes creen que pueden actuar con impunidad. Aquí hay una señal clara: en nuestras comunas el delito se persigue y no se tolera", sostuvo sobre la nueva medida Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea.

    En el mismo sentido, hizo presente que “aquí hay un trabajo colaborativo real entre municipios, policías y Fiscalía, donde cada uno cumple un rol clave. Los municipios estamos llamados no solo a prevenir, sino también a apoyar con decisión la labor investigativa, poniendo tecnología, información y recursos al servicio de las policías".

    “Porque cuando trabajamos coordinados, aumentamos la capacidad de anticiparnos, perseguir el delito y darles más tranquilidad a nuestros vecinos”, agregó el jefe comunal.

    Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, hizo presente que “esta es una gran noticia para los vecinos de Las Condes. A través del análisis de los datos, de los patrones que definen las formas de actuar de las bandas delictuales y del cruce de toda la información que reúnen los equipos municipales, estamos dotando a las policías de una herramienta que les va a permitir combatir de mejor manera al crimen organizado".

    “El Modelo Tecnológico de Análisis Criminal va a permitir a las policías construir focos investigativos a partir de la información municipal para, de esa forma, identificar más fácilmente a los delincuentes. A través de esta inversión estamos tomando acciones concretas para proteger a los vecinos del actuar de las bandas criminales”, complementó.

    El modelo de AMSZO

    La nueva inyección de recursos que harán las comunas encabezadas por Alessandri y San Martín, se enmarca en el Modelo Tecnológico de Análisis Criminal (MTAC) que diseñaron para complementar el sistema Siram, desarrollado junto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, y bajo el cual funcionarios municipales apoyan con el levantamiento de antecedentes.

    Ese trabajo, como indican desde la asociación, “ha permitido construir focos investigativos a partir de información municipal, con resultados positivos en materia de investigación criminal”.

    Los fondos ya entregados, destacan, se han destinado a herramientas que favorecen la extracción de información desde dispositivos móviles, el análisis de datos digitales y evidencia forense mediante herramientas especializadas, la captura y procesamiento de información desde fuentes abiertas, y también la identificación de redes delictivas y estructuras de crimen organizado.

    “Estas herramientas permiten realizar diligencias investigativas más complejas, integrando grandes volúmenes de información y acelerando procesos clave para la persecución penal”, explican desde AMSZO.

    El proyecto responde, como recalcan, a un “cambio estructural en la dinámica delictual”. Han evidenciado un aumento sostenido de delitos violentos y mayor percepción de inseguridad; delincuencia más organizada, con mayores recursos y sofisticación; alta proporción de delitos con imputados desconocidos (95%); y baja tasa de detención.

    De esta forma, apuntan a no sólo contribuir en prevención, sino que a incidir directamente en el aumento de la capacidad de identificar y detener delincuentes, y así generar un mayor efecto disuasivo.

    En el marco de la nueva inyección de recursos, cada comuna aportará $ 350 millones. Adicionalmente, apuestan a generar un modelo que pudiese replicarse en otras zonas del país.

    Más sobre:Lo BarnecheaLas CondesFelipe AlessandriSeguridadPDICatalina San Martín

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