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    “No le tengo miedo”: El Papa León XIV dice que seguirá manifestándose en contra de la guerra tras el ataque de Trump

    “No quiero entrar en un debate con él”, dijo el pontífice a la prensa en su viaje a Argelia. Pero reiteró: "Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas".

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Donald Trump y Papa León XIV.

    El Papa León XIV declaró a Reuters el lunes que planea seguir manifestándose en contra de la guerra tras el ataque directo del presidente estadounidense Donald Trump contra el líder de la Iglesia, que cuenta con 1.400 millones de fieles.

    En declaraciones a bordo del vuelo papal a Argelia, donde el primer Papa estadounidense inicia una gira de 10 días por cuatro países africanos, el pontífice también afirmó que el mensaje cristiano estaba siendo “abusado”.

    “No quiero entrar en un debate con él”, dijo León XIV a Reuters al saludar a los periodistas en el avión. “No creo que el mensaje del Evangelio deba ser malinterpretado como lo están haciendo algunos”.

    “Seguiré manifestándome enérgicamente contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para encontrar soluciones justas a los problemas”, dijo el pontífice, hablando en inglés.

    “Demasiada gente sufre en el mundo hoy en día”, dijo León XIV. “Demasiadas personas inocentes están siendo asesinadas. Y creo que alguien tiene que alzar la voz y decir que hay una mejor manera”.

    “El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: Bienaventurados los pacificadores. No considero que mi papel sea político, ni el de un político”, afirmó.

    “Creo que equiparar mi mensaje con lo que el presidente ha intentado hacer aquí demuestra una falta de comprensión del mensaje del Evangelio”, declaró León XIV a la agencia The Associated Press a bordo del avión papal rumbo a Argelia. “Lamento oír eso, pero continuaré con lo que considero la misión de la Iglesia en el mundo actual”.

    “No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie. El mensaje del Evangelio es muy claro: ‘Bienaventurados los pacificadores’”, dijo León XIV.

    “No dudaré en anunciar el mensaje del Evangelio e invitar a todos a buscar maneras de construir puentes de paz y reconciliación, y a evitar la guerra siempre que sea posible”, agregó.

    En declaraciones a otros periodistas, añadió: “No le temo al gobierno de Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio, que es la razón de ser de la Iglesia”.

    “No somos políticos. No vemos la política exterior desde la misma perspectiva que él”, dijo el Papa.

    León XIV, originario de Chicago, se ha convertido en un crítico abierto de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en las últimas semanas y denunció la “locura de la guerra” en un llamado a la paz el sábado.

    Trump, en aparente respuesta a las críticas del Papa tanto al conflicto como a las políticas migratorias de línea dura de la Casa Blanca, declaró el domingo por la noche que León XIV era “terrible”.

    “El Papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, escribió Trump en una publicación en Truth Social. Y añadió: “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

    En su vuelo de regreso a Washington desde Florida, Trump utilizó una extensa publicación en redes sociales para criticar duramente al pontífice, y continuó con sus críticas tras desembarcar, en declaraciones a la prensa en la pista.

    “No soy fan del Papa León XIV”, dijo. Agregó que no creía que el líder mundial de la Iglesia Católica estuviera “haciendo un muy buen trabajo” y que “es una persona muy liberal”, al tiempo que sugirió que el pontífice debería “dejar de complacer a la izquierda radical”.

    Solidaridad de Meloni con el Papa

    Políticos italianos de todo el espectro político mostraron su solidaridad con León XIV. La primera ministra Giorgia Meloni envió un mensaje de apoyo a su misión de paz. “Atacar al Papa no parece algo útil ni inteligente”, comentó el viceprimer ministro Matteo Salvini. En tanto, la líder del principal partido de la oposición, Elly Schlein, fue más directa y calificó los ataques de Trump de “sumamente graves”.

    Trump reiteró esa idea en declaraciones a la prensa, diciendo: “No nos gusta un Papa que diga que está bien tener un arma nuclear”.

    Más tarde, Trump publicó una fotografía que sugería que poseía poderes sobrenaturales, similares a los de Jesucristo. En la imagen, vestido con una túnica de estilo bíblico, se ve a al mandatario republicano imponiendo las manos sobre un hombre postrado en cama, mientras una luz emana de sus dedos. Un soldado, una enfermera, una mujer rezando y un hombre barbudo con gorra de béisbol observan la escena con admiración. El cielo se llena de águilas, una bandera estadounidense e imágenes etéreas, destaca The Associated Press.

    En su publicación en redes sociales el domingo por la noche, Trump fue mucho más allá de la guerra en Irán al criticar a León XIV.

    El presidente escribió: “No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos”. Esto hacía referencia al derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump en enero.

    “No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría”, añadió Trump, refiriéndose a su victoria electoral de 2024.

    También sugirió en la publicación que León XIV solo obtuvo su puesto “porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de tratar con el presidente Donald J. Trump”.

    “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León XIV no estaría en el Vaticano”, escribió Trump, y añadió: “León debería enderezar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y centrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Esto le está perjudicando mucho y, lo que es más importante, está perjudicando a la Iglesia Católica!“.

    Críticas de la iglesia en Italia y EE.UU.

    El arzobispo Paul S. Coakley, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, emitió un comunicado expresando su decepción por los comentarios de Trump.

    “El Papa León XIV no es su rival, ni el Papa es un político. Es el Vicario de Cristo, que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”, afirmó Coakley.

    La Conferencia Episcopal Italiana lamentó las palabras de Trump y subrayó que el Papa “no es un adversario político, sino el sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, la verdad y la paz”.

    Más sobre:TrumpLeón XIVPapaIránMeloniMundo

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