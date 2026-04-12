A qué hora y dónde ver a Chile vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 17. Foto referencial de archivo

Este fin de semana llega el siguiente desafío para la Roja Sub 17, con el partido de Chile contra Ecuador por el Sudamericano de la categoría.

Los dirigidos por Ariel Leporati buscan un cupo al Mundial juvenil y llegan tras registrar un empate con Uruguay, una derrota a Colombia y una reciente victoria ante Paraguay.

Cuándo juega Chile vs. Ecuador

El partido de Chile contra Ecuador es este domingo 12 de abril a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Ameliano Villeta de Paraguay.

Dónde ver a Chile vs. Ecuador

El partido de Chile vs. Ecuador tiene transmisión confirmada en Canal 13 y en DSports de DirecTV.

También se puede seguir el duelo de forma online en 13.cl, t13.cl, la aplicación 13GO y el servicio DGO.