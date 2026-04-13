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    Con un cruce entre LeBron James y Kevin Durant en primera ronda: revisa el cuadro completo de los Playoffs de la NBA

    12 franquicias tienen su lugar asegurado, mientras que otras ocho lucharán por un cupo en el Play In. El choque entre Los Angeles Lakers y Houston Rockets destaca como el más atractivo en la Conferencia Oeste.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    El choque entre LeBron James y Kevin Durant marcará la primera ronda de los Playoffs de la NBA.

    La fase regular de la temporada 2025/26 de la NBA llegó a su fin este domingo. Los esperados Playoffs están a la vuelta de la esquina y ya se conoció a los 12 elencos (seis por cada Conferencia) que aseguraron su presencia en la postemporada, así como también a los ocho restantes (cuatro por Conferencia) que lucharán por los dos boletos restantes en el Play In.

    Choque de titanes

    Tras 82 partidos y cerca de seis meses de competencia ininterrumpida, el cuadro de la postemporada se completó con sus primeros nombres. Previo a esta jornada, ya habían algunas casillas que estaban selladas, sobre todo en los puestos de avanzada. En el Este, por ejemplo, los Detroit Pistons aparecían como el flamante primer sembrado, gracias a su récord de 60 victorias y 22 derrotas. En el Oeste, en tanto, el panorama era similar: Oklahoma City Thunder, vigentes campeones del certamen, dominaron con un registro de 64-18.

    Seguido de estas franquicias, aparecían Boston Celtics y San Antonio Spurs ubicándose en el segundo lugar de sus respectivas zonas. Los de Massachusetts sorprendieron a toda la liga con su 56-26, ya que se esperaba que fuese una temporada de reconstrucción, sobre todo con la baja de Jayson Tatum en la primera parte del año y tras las salidas de Jrue Holiday, Al Horford y Kristaps Porziņģis en la agencia libre. Los texanos, por su lado, también dieron el batacazo luego de retornar a los Playoffs por la puerta ancha: tras varios años de ausencia, Victor Wembanyama los guio a cosechar 62 triunfos y solo 20 caídas. Además, gracias a este nivel, el francés se postuló como uno de los grandes candidatos al MVP.

    En los terceros lugares, surgieron los New York Knicks por el Este y los Denver Nuggets por el Oeste. La franquicia de la Gran Manzana firmó un 53-29 de la mano de Jalen Brunson y Karl Anthony Towns y se enfrentará en la primera ronda a los Atlanta Hawks (6°) que, tras el traspaso de Trae Young, se rearmaron y lograron afianzarse en la postemporada. Los de Colorado, por su parte, consiguieron un registro de 54-28 y chocarán contra Minnesota Timberwolves (6°), que también vienen en alza. Allí, destaca el duelo entre Nikola Jokic y Anthony Edwards, dos de los mejores jugadores en el planeta.

    En la medianía de los clasificados, aparecen varias estrellas de peso. Partiendo por el Este, Cleveland Cavaliers (4°) se medirá ante Toronto Raptors (5°). Los de Ohio se fortalecieron con la incorporación de James Harden y armaron un quinteto competitivo junto a Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley y Max Struss. Los canadienses cuentan con la inspirada dupla de Scottie Barnes y Brandon Ingram.

    Siguiendo en el Salvaje Oeste, sobresale el enfrentamiento entre Los Angeles Lakers (4°) y Houston Rockets (5°). Si bien los de California no cuentan con el lesionado Luka Doncic, aún tienen sus filas a LeBron James, que sigue en búsqueda de su ansiado quinto anillo. De lado de los texanos está Kevin Durant, uno de los grandes rivales del Rey durante casi dos décadas. El MVP en 2014 le supo ganar dos finales cuando vestía la camiseta de los Golden State Warriors, en aquellas recordadas definiciones contra los Cavs.

    Lucharán por un puesto

    Los que todavía no tienen su lugar asegurado dentro de la primera ronda son ocho franquicias, que pelearán en el Play In por dos lugares. En el Este, juegan los Philadelphia 76ers (7°) contra los Orlando Magic (8°). El que avance jugará en el debut con los Boston Celtics y el que pierda tendrá una segunda oportunidad ante el ganador de la llave entre los Charlotte Hornets (9°) y Miami Heat (10°).

    Yendo hacia el Oeste, está la llave entre Phoenix Suns (7°) y Portland Trail Blazers (8°). El que clasifique a la siguiente instancia se verá las caras con San Antonio Spurs. El perdedor, en tanto, se jugará su última chance contra el triunfador del cruce entre Los Angeles Clippers (9°) y Golden State Warriors (10°).

    Revisa el cuadro completo aquí:

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