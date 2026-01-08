SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Bombazo en la NBA: Trae Young ficha en los Washington Wizards

    El base abandonó a los Atlanta Hawks, tras una temporada marcada por las lesiones en la que solo ha disputado 10 partidos.

    Por 
    Diego Donoso
    Trae Young en el juego contra Houston Rockets en 2022. Getty Images

    Se remeció la NBA con la noticia del traspaso de Trae Young, jugador franquicia de los Atlanta Hawks, a los Washington Wizards. El cuatro veces elegido All Star y quinto elegido en el Draft de 2018 dejó a su único equipo, luego de ocho años.

    El intercambio ocurrió días después que ESPN informara que los agentes de Young y los Hawks trabajaban en búsqueda de una salida. Lo anterior, debido a que el base solo ha disputado 10 juegos en esta temporada.

    Producto del traspaso del estadounidense, los Hawks reciben al base CJ McCollum y al alero Corey Kispert, ambos procedentes de los Wizards. El conjunto de Washington pretende darle futuro a la franquicia con la estrella.

    El intercambio llegó después que Atlanta decidió no otorgarle una extensión al contrato del base de 27 años, como parte de un nuevo rumbo en la gerencia deportiva.

    La caída de una estrella en Atlanta

    Trae Young cae lesionado ante Brooklyn Nets. Getty Images

    Young fue elegido en el Draft de 2018 por los Dallas Mavericks y participó de uno de los traspasos más comentados de los últimos años al ser intercambiado por Luka Dončić. Desde ahí, se convirtió en el centro del proyecto de los Hawks con miras a convertirse en uno de los rostros jóvenes de la NBA.

    Han pasado ocho años desde aquel intercambio y Young tuvo un período en que prometía para la franquicia. En 2021, los llevó hasta las Finales de la Conferencia Este, en tres oportunidades entró en playoffs y accedió a las semifinales de la Copa NBA de 2024.

    De hecho, el base se ha posicionado como el máximo triplista en la historia de los Hawks, además de liderar el ranking en asistencias, categoría en la que ha sido el mejor en tres ocasiones en la NBA.

    Pero, ¿qué ocurrió con Trae? El base ha sufrido reiteradas lesiones o molestias físicas en los últimos años. Solo esta temporada ha disputado 10 encuentros en los que su equipo tiene un récord de 2-8, mientras que en los 28 que no ha jugado su marca es de 16-13.

    El base sufrió un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha al principio del actual curso y ha lidiado con un malestar que aún lo persigue. Incluso, en sus últimos días con los Hawks estaba fuera por una contusión en el cuádriceps derecho.

    A su ausencia se sumó que su compañero Jalen Johnson promedia 23,5 puntos, 10,3 rebotes y 8,3 asistencias, además de la buena irrupción de Zaccharie Risacher. Ello generó buenas expectativas para un intercambio y dar un golpe de timón a su temporada.

