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    Alarma en Los Angeles Lakers: la lesión de Luka Doncic que deja en suspenso su presencia en los Playoffs de la NBA

    El esloveno sufrió una dolencia en el partido ante Oklahoma City Thunder, que lo tendrá fuera de las canchas, como mínimo, lo que queda de la temporada regular.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González

    Alarma total en Los Angeles Lakers. A solo dos semanas del inicio de los Playoffs de la NBA, la franquicia oro y púrpura recibió una noticia que complica sus objetivos de la campaña: por una lesión sufrida en el partido ante Oklahoma City Thunder, Luka Doncic puede quedarse al margen del inicio de la postemporada.

    El diagnóstico del base esloveno no es bueno. Una distensión en los isquiotibiales de la pierna izquierda lo tendrá fuera de las canchas, como mínimo, para los cinco partidos restantes de la temporada regular. Si bien los angelinos ya tienen un puesto ganado en la Conferencia Oeste, gracias al récord de 50 victorias y 27 derrotas, la preocupación aumenta si se tiene en cuenta los plazos de recuperación para esta dolencia física.

    Y es que de acuerdo a la información que surge desde Estados Unidos, una lesión de esta envergadura tarda cerca de un mes en sanar. De esta forma, si los plazos no se dan, el balcánico también corre el riesgo de perderse la primera ronda de los Playoffs que, por la clasificación actual, estaría enfrentando a los californianos con los Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards.

    ¿Se queda fuera de la pelea por el MVP?

    El panorama de Doncic no es solo desalentador para los Lakers, sino que también para sus aspiraciones individuales. El europeo estaba teniendo la segunda mejor temporada de toda su carrera, promediando 33,5 puntos, 8,3 asistencias y 7,7 rebotes. Estos números lo habían instalado de lleno en la carrera por el trofeo al MVP junto a otros colosos de la liga: Shai Gilgeous Alexander, Nikola Jokic y Victor Wembanyama.

    Sin embargo, a partir de esta lesión, el sueño de obtener su primera estatuilla al más valioso puede llegar a su fin abruptamente. De acuerdo a las bases de la NBA, un basquetbolista debe disputar, como mínimo, 65 duelos para ser considerado en cualquier votación para un premio. Luka solo ha dicho presente en 64, es decir, no cumple los criterios para entrar en la nominación. De pasada, tampoco podría ser votado para ingresar en uno de los mejores quintetos de la temporada.

    Lee también:

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