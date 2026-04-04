Christian Garin tiene un positivo estreno en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo

Garin se impuso en su debut en la qualy del Masters 1000 de Montecarlo. Foto: Photosport.

Christian Garin (100°) dio un gran paso en su objetivo de meterse en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo. El chileno venció a Jesper de Jong (99°), por 7-5, 1-6 y 6-1, en una hora y 52 minutos, en su estreno en la qualy del certamen monegasco.

El chileno comenzó un intenso encuentro ante el neerlandés. Ambos mostraron solidez con su servicio y un juego agresivo. Gago logró quebrar en el undécimo juego y revalidó en el siguiente, cerrando un duro primer set.

Tras salir victorioso de esa batalla, Garin afrontó un complejo segundo parcial, donde de Jong fue ampliamente superior. Consiguió un break en el cuarto y sexto game, sellando un sólido 6-1 a su favor.

No obstante, el ariqueño despejó cualquier tipo de duda en el tercer set, donde fue él quien tuvo un paso arrollador. Quebró en el segundo y cuarto juego para ponerse 6-1, cerrando el encuentro.

De esta manera, Garin avanzó a la segunda ronda de la qualy de Montecarlo. Busca sumarse a Alejandro Tabilo (39°), el único representante nacional instalado en el cuadro principal del Masters 1000. El zurdo debutará en la arcilla monegasca ante el húngaro Marton Fucsovic (51°)

En tanto, el próximo rival del ariqueño será el georgiano Nikoloz Basilashvili (129°), que viene de derrotar al alemán Jan-Lennard Struff (75°), por un doble 6-3. El encuentro aún no tiene un horario definido.