Chile y Perú tienen las ligas con más extranjeros

Pese a la alta globalidad en el fútbol moderno, las ligas locales todavía son el gran semillero de jugadores para sus respectivas selecciones. Sobre todo, en lo que respecta a los equipos nacionales más modestos, los que se nutren de esos mismos clubes. En ese ámbito, el éxito de esas competiciones internas es directamente proporcional al de los representativos de su país.

En ese sentido, los dos peores combinados en las últimas Eliminatorias Sudamericanas, Perú y Chile, tienen modestas participaciones de clubes en torneos internacionales, el verdadero parámetro para conocer el suceso de los proyectos deportivos locales. En el caso de los incaicos, solo en seis de las últimas 26 ediciones de la Copa Libertadores pusieron equipos en la segunda ronda, al margen de que el máximo éxito lo protagonizó Real Garcilaso, cuando llegó a los cuartos de final en 2013.

Para los equipos nacionales, los logros son un poco menos modestos, después de superar la fase grupal en 13 versiones desde el año 2000, además de cuatro cuartos de final y las dos semifinales conseguidas por Universidad de Chile, en 2010 y 2012, como grandes logros, siempre dentro de este milenio.

Un problema

Frente a tan pobres números también es necesario analizar la composición de esas mismas ligas locales. De esa manera, solo en 2026, los torneos del Rímac y la Liga de Primera chilena son las dos competiciones sudamericanas que más extranjeros tienen en los planteles de sus respectivos equipos.

“Esto habla de la poca oportunidad que se les da a los menores. Con esa cantidad de extranjeros se hace mucho más complicado. La mayoría de los clubes apuestan más por los foráneos. Está bien, es su negocio, pero no invierten a largo ni a mediano plazo. No esperan sacar figuras a seis o 10 años. Traen un desfile de jugadores extranjeros que son parte del negociado para después venderlos a México o donde sea. Pero esto no es culpa de los empresarios, se les abrió la posibilidad de negocios e invirtieron. El sistema los tiene encantados. Antes, el torneo solo permitía tres futbolistas, pero eran de calidad. Uno ve ahora que quien más ha aportado es Fernando Zampedri, pero ya tiene casi 40 años. A esa edad ya no puede jugar en Argentina, menos en México. Está el ejemplo de Lucas Pratto, quien tampoco ha rendido. A cierta edad, tampoco son aportes, entonces deberían dar opciones a más chilenos. Con cinco extranjeros en cancha y seis contratados se hace muy difícil. Tendrían que ser tres y cinco, respectivamente”, asegura Jorge Garcés, exseleccionador de la Roja y campeón con Santiago Wanderers en 2001.

El país limítrofe acaba de oficializar el aumento de seis a siete los cupos de jugadores foráneos para cada club participante. Además, los siete extranjeros de cada conjunto de la Liga 1 de Perú podrán estar simultáneamente en cancha. Ese gran universo redunda en que el 27% de los atletas son venidos de afuera, entre todos los que conforman la competición. El torneo nacional tiene cifras parecidas, ya que se pueden inscribir hasta seis futbolistas extranjeros, pero con solo cinco en cancha. Situación que los clubes llevan al límite, ya que el 26,4% de los protagonistas nacieron fuera de Chile.

“Que las dos peores selecciones de Sudamérica tengan la mayor cantidad de extranjeros en sus ligas te da una pauta de lo que ocurre. No hay crecimiento, todo se limita para traer gente de afuera, lo que te da menos margen para escoger jugadores para una selección. Es una pésima idea, porque te corta la proyección de los nacionales que vienen más abajo”, comenta el exmundialista chileno Juan Carlos Letelier, autor de un gol a Argelia en España 1982.

En la misma línea, agrega: “Los jóvenes no tienen la posibilidad de desarrollarse y, encima, te impide proyectar el fútbol chileno, se frena el crecimiento de la liga chilena. Tienes cinco extranjeros en cancha y tampoco son jugadores de renombre, a algunos los traen por dos meses y otros ni siquiera juegan”. De acuerdo con los exfutbolistas, esta drástica decisión afecta directamente a la salud de los equipos nacionales.

¿Y la Roja?

En ese sentido, Garcés confirma que la falta de jerarquía de la competencia local repercute directamente en el equipo nacional. La falta de figuras hace que el problema converge en la falta de figuras en las convocatorias.

“Si el torneo no se potencia, lo sufre la selección nacional. Con muchos atletas de afuera se frustra el desarrollo local. Encima, los chicos juegan por obligación y no debiera ser así, tienen que actuar porque tienen condiciones. Veo algunos extranjeros en los partidos y son muy malos. Pienso cómo no hay un sub 20 que juegue mejor que ese señor. Antes, era distinta la exigencia”, señala.

Asimismo, Letelier apunta: “Esta decisión conspira con la proyección de la liga, con el crecimiento de los cadetes. Tener una buena competición local hace que puedas subir el nivel de tu selección. Ahí están los parámetros de otros equipos nacionales, con campeonatos que son mucho más exigentes que el nuestro. La liga local ha bajado mucho, por eso los clubes no destacan en las competiciones internacionales. Es sintomático de que no hayamos clasificado a los últimos tres mundiales”.

Pero no es la única variable que conspira en la proyección de los clubes. Siempre respecto de la conformación de los planteles de los clubes, los dos países que acabaron últimos en las últimas Eliminatorias Sudamericanas tienen parte de los promedios de edad más altos entre sus clubes. Perú es tercero con 27,1 años, seguido muy cerca por los equipos chilenos, con 27 años.b