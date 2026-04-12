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    El número uno del mundo tiene nuevo dueño: Sinner se queda con el clásico ante Alcaraz y recupera el trono en Montecarlo

    El italiano superó en dos sets al español para alcanzar su octavo Masters 1000, el cuarto consecutivo y el primero en arcilla.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Jannik Sinner vuelve a ser el número uno después de cinco meses. Foto: ATP Tour.

    Un partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es una invitación a ver un deporte prácticamente distinto al tenis. Ambos se potencian y suelen sacar lo mejor de su repetorio, lo que significa ver puntos muy superiores a lo que hoy puede ofrecer el resto de los jugadores del circuito.

    La final del Masters 1000 de Montecarlo, su décimo séptimo enfrentamiento a nivel ATP (10-7 para el murciano) fue una excusa perfecta para ver esta verdadera demostración artística de movimientos, tiros y jugadas mágicas. Además, estaba en juego el número uno del mundo, un puesto que los dos vienen alternando desde el 10 de junio de 2024. Para ello, el italiano necesitaba la victoria, que al final terminó consiguiendo por 7-6(3) y 6-3. El abrazo cariñoso al término del partido fue un reconocimiento mutuo de los que ambos son capaces de conseguir.

    El primer set fue un claro ejemplo de esas mínimas diferencias. Si bien el duelo comenzó con una ventaja de 2-0 para el español gracias a un quiebre en el segundo juego, el italiano lo recuperó en el siguiente. Con el correr del parcial, este último empezó a mejorar sus primeros servicios, algo que sería clave para luego llevarse el desempate, por 7-5.

    En el primer juego de la segunda manga, Alcaraz llegó a estar 15-40, pero Sinner nuevamente supo salir del momento complicado haciendo gala de lo mejor de su tenis. Carlitos, por su parte, luchaba por lograr rápidamente el quiebre le permitiera avanzar hacia una definición. Y lo consiguió en el tercer game gracias a uno de los puntos más espectaculares del partido, que incluyó desplazamientos por toda la cancha y un maravilloso passing shot. Sin embargo, no sería suficiente.

    La consolidación

    En medio del viento, el italiano bajó su nivel en el inicio de la segundo capítulo, cometiendo errores no forzados que fueron mermando su confianza en esa etapa del encuentro. A pesar de esas malas sensaciones, logró recuperar la ruptura en el sexto juego y nivelar nuevamente el set gracias a una mayor profundidad en sus tiros. Los papeles se invirtieron y un nuevo break en el noveno dejó al nacido en San Cándido con la primera opción para cerrar el encuentro. No falló y consiguió su cuarto Masters 1000 consecutivo.

    “El objetivo ganar la mayor cantidad de partidos, encontramos un nivel bastante alto ambos, estaba ventoso. Ser número uno significa mucho para mí, al mismo tiempo el ranking es una consecuencia de los partidos que se ganan. Es muy importante para mí ganar en Montecarlo”, expresó el nuevo líder de clasificación, que el año pasado no pudo participar en el certamen del Principado, pues se encontraba cumpliendo la polémica sanción por dopaje que recibió.

    De este modo, Jannik Sinner suma 27 títulos ATP en su carrera, siendo este el octavo de Masters 1000 y el primero sobre arcilla.

    Más sobre:TenisMasters 1000 de MontecarloJannik SinnerCarlos Alcaraz

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