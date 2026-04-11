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    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    El italiano necesita ganar el torneo para alcanzar el primer puesto, mientras el español defiende el liderato y el título obtenido en la edición anterior.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo.

    La disputa por el número uno del ranking ATP tendrá su definición este domingo en la final del Masters 1000 de Montecarlo. Jannik Sinner (2°) y Carlos Alcaraz (1°) se enfrentarán por el título del torneo y por el liderazgo de la clasificación mundial.

    El italiano accedió a la final tras derrotar al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4 en una hora y 22 minutos de juego. Con este resultado, el Zorro alcanzó su vigesimoprimera victoria consecutiva en torneos Masters 1000 y disputará la final en ocho de sus últimas nueve participaciones en esta categoría.

    El tenista de 24 años mantiene opciones de alcanzar el primer puesto del ranking, lo que ocurrirá únicamente si consigue el título.

    Sinner y Alcaraz se enfrentan en una nueva final.

    Por su parte, Alcaraz avanzó a la definición luego de imponerse al monegasco Valentin Vacherot (23°) por un doble 6-4 en una hora y 24 minutos. El español, actual número uno del mundo y vigente campeón del torneo, suma 17 victorias consecutivas sobre tierra batida.

    El historial entre ambos registra 10 triunfos para Alcaraz y seis para Sinner. En finales, la ventaja también es del español, con cinco victorias frente a tres del italiano.

    La final del Masters 1000 de Montecarlo se disputará este domingo a las 9.00 horas y será transmitida por ESPN 2 en televisión y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

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