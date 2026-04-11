El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

Palestino comenzó este miércoles su actuación en la Copa Sudamericana 2026. El elenco de colonia debió viajar hasta Argentina para medirse con Deportivo Riestra, rescatando un valioso punto en la competencia.

Ahora, por la segunda jornada, tendrán que recibir a Montevideo City en un duelo que marcará un hito para la institución árabe. Este martes 14 de abril, a partir de las 20.30 horas, los tetracolores recibirán a los uruguayos en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto deportivo que por primera vez albergará un duelo copero en sus instalaciones.

Esta situación fue destacada por Jorge Uauy, presidente del equipo. “Para nosotros como Club Deportivo Palestino, este es un momento profundamente histórico. Por primera vez vamos a disputar un partido internacional en nuestro estadio, algo que durante años fue un anhelo y que hoy se concreta gracias a un trabajo serio, sostenido y con visión de largo plazo”, señaló a El Deportivo.

“Este hito no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo dirigencial muy importante, de inversiones relevantes en infraestructura y, especialmente, de la reciente implementación de un sistema de iluminación con estándares exigidos por Conmebol, que nos permite estar hoy a la altura de las competencias internacionales”, añadió.

También resaltó que “jugar este partido de Copa Sudamericana el próximo 14 de abril frente a un equipo uruguayo en nuestra casa no solo es un orgullo para el club, sino también para nuestra gente, nuestros hinchas y la comunidad que nos ha acompañado en este proceso”.

“Este es un paso más en el crecimiento institucional de Palestino, que refleja que con planificación, convicción y trabajo serio, los sueños se pueden transformar en realidad”, concluyó Uauy.

Una serie de mejoras

Los cambios en el recinto de La Cisterna para conseguir este hito comenzaron a mediados de 2025. En junio, el club anunció la implementación de luminaria artificial. “A 35 años de su inauguración en 1988, el estadio contará por primera vez con un sistema de iluminación que cumple con los estándares Conmebol, permitiendo transmisiones televisivas internacionales con visibilidad óptima”, destacaron en un comunicado.

Un hito que llegó justo en una década marcada por las buenas campañas internacionales del club. Instancias en las que han tenido que salir de la comuna que los identifica para ejercer su localía.

“La iluminación artificial es un paso clave en nuestra misión de seguir creciendo como Club y mejorando la infraestructura de la institución”, señaló en ese entonces Diego Yunis, gerente general del club.

En el detalle, se instalaron “cuatro torres de 40 metros de altura, cada una equipada con 21 luminarias LED de última generación, totalizando 84 luminarias controladas por un sistema inteligente. Esta infraestructura permite alcanzar una iluminación de 1.300 LUX, cumpliendo con los requisitos para competencias nacionales e internacionales, y asegurando una transmisión nocturna de calidad”.

Y a finales de enero, el estadio de La Cisterna sumó una mejora estética con la instalación de pasto sintético alrededor de la cancha para renovar el aspecto de cara a la temporada 2026.