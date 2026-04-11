SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    El conjunto árabe se prepara para medirse contra Montevideo City por la segunda fecha de la fase de grupos de la competencia.

    Por 
    Pablo Retamal V.
     
    Matías Parker
    El estadio Municipal de La Cisterna fue reacondicionado para recibir partidos internacionales. Foto: Palestino.

    Palestino comenzó este miércoles su actuación en la Copa Sudamericana 2026. El elenco de colonia debió viajar hasta Argentina para medirse con Deportivo Riestra, rescatando un valioso punto en la competencia.

    Ahora, por la segunda jornada, tendrán que recibir a Montevideo City en un duelo que marcará un hito para la institución árabe. Este martes 14 de abril, a partir de las 20.30 horas, los tetracolores recibirán a los uruguayos en el estadio Municipal de La Cisterna, recinto deportivo que por primera vez albergará un duelo copero en sus instalaciones.

    Esta situación fue destacada por Jorge Uauy, presidente del equipo. “Para nosotros como Club Deportivo Palestino, este es un momento profundamente histórico. Por primera vez vamos a disputar un partido internacional en nuestro estadio, algo que durante años fue un anhelo y que hoy se concreta gracias a un trabajo serio, sostenido y con visión de largo plazo”, señaló a El Deportivo.

    Este hito no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo dirigencial muy importante, de inversiones relevantes en infraestructura y, especialmente, de la reciente implementación de un sistema de iluminación con estándares exigidos por Conmebol, que nos permite estar hoy a la altura de las competencias internacionales”, añadió.

    También resaltó que “jugar este partido de Copa Sudamericana el próximo 14 de abril frente a un equipo uruguayo en nuestra casa no solo es un orgullo para el club, sino también para nuestra gente, nuestros hinchas y la comunidad que nos ha acompañado en este proceso”.

    Este es un paso más en el crecimiento institucional de Palestino, que refleja que con planificación, convicción y trabajo serio, los sueños se pueden transformar en realidad”, concluyó Uauy.

    Una serie de mejoras

    Los cambios en el recinto de La Cisterna para conseguir este hito comenzaron a mediados de 2025. En junio, el club anunció la implementación de luminaria artificial. “A 35 años de su inauguración en 1988, el estadio contará por primera vez con un sistema de iluminación que cumple con los estándares Conmebol, permitiendo transmisiones televisivas internacionales con visibilidad óptima”, destacaron en un comunicado.

    Un hito que llegó justo en una década marcada por las buenas campañas internacionales del club. Instancias en las que han tenido que salir de la comuna que los identifica para ejercer su localía.

    “La iluminación artificial es un paso clave en nuestra misión de seguir creciendo como Club y mejorando la infraestructura de la institución”, señaló en ese entonces Diego Yunis, gerente general del club.

    En el detalle, se instalaron “cuatro torres de 40 metros de altura, cada una equipada con 21 luminarias LED de última generación, totalizando 84 luminarias controladas por un sistema inteligente. Esta infraestructura permite alcanzar una iluminación de 1.300 LUX, cumpliendo con los requisitos para competencias nacionales e internacionales, y asegurando una transmisión nocturna de calidad”.

    Y a finales de enero, el estadio de La Cisterna sumó una mejora estética con la instalación de pasto sintético alrededor de la cancha para renovar el aspecto de cara a la temporada 2026.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPalestinoCopa SudamericanaEstadio Municipal de La CisternaLa Cisterna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    Ataques israelíes en Gaza dejan al menos siete muertos en medio de alto el fuego

    Lo más leído

    1.
    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    El potente mensaje del técnico del Sevilla a Alexis Sánchez en la lucha por la permanencia en LaLiga

    2.
    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    Liga de Naciones: la Roja femenina pierde con Argentina y deberá sumar de visita si quiere ir al Mundial 2027

    3.
    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    4.
    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    La grave denuncia del Betis de Manuel Pellegrini al Braga ante la UEFA por el duelo de la Europa League

    5.
    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo

    La lucha por el número uno enciende el Masters 1000 de Montecarlo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Espanyol en TV y streaming

    La batalla que se avecina por la conducción del Frente Amplio

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional
    Negocios

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    Los desafíos de Arturo Farías, el nuevo jefe del Servicio de Evaluación Ambiental

    Ambición a prueba

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    El hito histórico que cumplirá Palestino en la Copa Sudamericana

    La cruda realidad de los chilenos en las grandes ligas de Europa

    Joaquín Niemann inicia el camino para acercar el LIV a Chile

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua
    Mundo

    Rusia y Ucrania intercambian 350 prisioneros antes de tregua de Pascua

    Ucrania reafirma compromiso con tregua de Pascua y advierte que responderá “golpe por golpe” ante ataques rusos

    Reino Unido pausa acuerdo para devolver archipiélago de Chagos a Mauricio por falta de apoyo de Trump

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis