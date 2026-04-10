Una buena noticia para Daniel Garnero: Sebastián Arancibia deja atrás su lesión y vuelve a las citaciones en la UC

Daniel Garnero suma una alternativa en la zaga para la UC. El defensor Sebastián Arancibia dejó atrás la pubalgia que lo tuvo ausente por casi siete meses y por la que fue intervenido quirúrgicamente. El lateral será citado para el encuentro ante Audax Italiano. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, la idea es que el carrilero juegue parte del segundo tiempo. Quieren llevarlo de a poco.

En 2025, Arancibia fue una de las irrupciones en Universidad Católica. Con Garnero de hecho logró consolidarse como titular en la banda derecha. Sin embargo, luego de la victoria estudiantil ante Cobresal por 2-1, en el Claro Arena, no volvió a jugar. Fue el 30 de agosto. Incluso se perdió el Mundial Sub 20.

Arancibia vuelve a ser opción en la UC. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

“Esperemos que le hayan encontrado una solución, porque estar como estuvo hasta ahora, no es bueno. Anímicamente le afecta un montón”, señalaba el técnico a fines de noviembre, cuando fue la cirugía del defensor. Su baja se extendió por más del tiempo que tenían presupuestado en San Carlos de Apoquindo.

Ahora la UC recupera una alternativa en un lugar donde ha estado complicado. Tomás Asta-Buruaga comenzó jugando ahí, pero su rotura de ligamento cruzado lo tendrá fuera hasta fin de año. Durante los últimos encuentros el puesto ha sido de Daniel González, quien fue reacomodado para actuar de lateral. En el mercado de fichajes llegó Bernardo Cerezo, pero su bajo rendimiento ha llevado al entrenador a optar por otros jugadores que, a priori, no eran especialistas en la banda.