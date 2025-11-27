Daniel Garnero se refiere a la operación que afrontará una figura de la UC: “Esperemos que le hayan encontrado solución”

Universidad Católica se medirá con Huachipato, en el CAP, en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos elencos. Mientras los cruzados buscan consolidar el Chile 2 y su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores, los acereros intentarán meterse en puestos de Sudamericana.

Daniel Garnero afrontó una conferencia de prensa donde analizó el encuentro ante el conjunto de Talcahuano, pero también se refirió a las tardías renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel.

Además, entregó un mensaje tras recuperar a algunos futbolistas lesionados: “Tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a estas instancias decisivas del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas. Por un lado, nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada, hasta que empieza el partido. Pero es importante que el equipo agarre confianza con resultados y con la misma alineación ayuda un montón”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

Las bajas de la UC

Pese al retorno de algunas bajas, aún hay algunas sensibles ausencias como Cristian Cuevas, Alfred Canales y Sebastián Arancibia: “Lo estamos esperando. Cristian se hizo un estudio ayer, que le fue muy bien. Todos queríamos que esté 10 puntos, no lo está, pero mejoró un montón. Está en un proceso positivo”, dijo.

“Veremos lo que dicen los médicos. Cimbi estaba muy entusiasmado para llegar a esta fecha y valoramos su esfuerzo porque lo está haciendo muy bien, pero biológicamente hay tiempos que no podemos adelantar y tampoco vamos a hacer macanas. Si por apurarse un poco no llega bien a la pretemporada, no sería bueno para nosotros”, continuó sobre el zurdo.

“Alfred está con sus vaivenes. Lamentablemente, tiene días buenos y otros no tanto, con muchas molestias. Vamos a ir viéndolo”, aseguró sobre el volante.

En tanto, también se refirió a la intervención quirúrgica que se realizará el defensor tras sufrir una compleja pubalgia: “Y Seba, hoy es la cirugía. Esperemos que le hayan encontrado una solución, porque estar como estuvo hasta ahora, no es bueno. Anímicamente le afecta un montón”, indicó.

“Así que si hay un diagnóstico muy preciso y hay una solución al diagnóstico, va a ser mucho mejor para todos”, cerró.