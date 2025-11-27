Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

Universidad Católica tiene un partido crucial, una nueva final para alcanzar el Chile 2 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La UC viajará a Talcahuano para visitar a Huachipato, que también necesita sumar para meterse en la pelea por un cupo a la Sudamericana. El encuentro se disputará este sábado 28 en el CAP, desde las 12 horas.

En ese sentido, el técnico Daniel Garnero valoró la recuperación de varios de sus futbolistas para afrontar el encuentro: “Tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a estas instancias decisivas del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas. Por un lado, nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada, hasta que empieza el partido. Pero es importante que el equipo agarre confianza con resultados y con la misma alineación ayuda un montón”, comenzó señalando el entrenador, en conferencia de prensa.

Una final

Garnero analizó a Huachipato y la relevancia del encuentro para ambas escuadras: “Vamos a tener un rival muy difícil. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos los tres puntos. Es un equipo que tiene muy buena intención de juego, tiene a su goleador en un gran momento, son locales y están aspirando a entrar a torneos internacionales. Va a ser un partido muy importante. A medida que se va acercando el final, todos terminando siendo aún más definitorios”, aseguró.

También fue consultado por las renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel, que aún están entrampadas y no han llegado a buen puerto, pero prefirió no referirse al respecto. “No me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary y a Fernando, y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil”, indicó.

“Tenemos la suerte y la posibilidad, y nosotros hicimos que dependamos de nosotros. Lo único que quiero es que Fer y Gary hagan un gran partido. Ojalá Fer haga dos goles y que Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos, y que el equipo venga triunfante a Santiago. Después tendremos tiempo para hablar de lo que viene más adelante”, cerró Garnero.

Lo concreto es que, por ahora, no hay acuerdo entre la UC y Fernando Zampedri para extender el vínculo que los une.El oriundo de Chajarí finaliza su relación laboral con el club de la franja este 31 de diciembre. Y aunque en Cruzados aseguran que las conversaciones están en curso y que esperan llegar pronto a un entendimiento, las tratativas están entrampadas. ¿La piedra de tope? El tiempo de duración.El ariete desea un acuerdo de dos años, mientras que el directorio encabezado por Juan Tagle propone una temporada extensible por otra más, según objetivos cumplidos.

La renovación se discute en paralelo a la otra batalla que libra el atacante.La de convertirse en el primer hexagoleador consecutivo del fútbol chileno.Hoy ya ostenta el récord de cinco torneos largos seguidos como máximo anotador y está bien posicionado para estirar la marca. Ese escenario ha hecho que cada fecha del cierre del campeonato adquiera un valor adicional para él y para la UC. Eso como añadido a la batalla que tienen con la U y O’Higgins por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores.