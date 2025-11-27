BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    El técnico cruzado se refirió a la tardanza que ha tenido el club en llegar a un acuerdo contractual con el goleador. También analizó el crucial partido con Huachipato, clave para alcanzar el Chile 2.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica tiene un partido crucial, una nueva final para alcanzar el Chile 2 y la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La UC viajará a Talcahuano para visitar a Huachipato, que también necesita sumar para meterse en la pelea por un cupo a la Sudamericana. El encuentro se disputará este sábado 28 en el CAP, desde las 12 horas.

    En ese sentido, el técnico Daniel Garnero valoró la recuperación de varios de sus futbolistas para afrontar el encuentro: “Tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegar a estas instancias decisivas del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas. Por un lado, nos da esa cierta tranquilidad, que dura nada, hasta que empieza el partido. Pero es importante que el equipo agarre confianza con resultados y con la misma alineación ayuda un montón”, comenzó señalando el entrenador, en conferencia de prensa.

    Una final

    Garnero analizó a Huachipato y la relevancia del encuentro para ambas escuadras: “Vamos a tener un rival muy difícil. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos los tres puntos. Es un equipo que tiene muy buena intención de juego, tiene a su goleador en un gran momento, son locales y están aspirando a entrar a torneos internacionales. Va a ser un partido muy importante. A medida que se va acercando el final, todos terminando siendo aún más definitorios”, aseguró.

    También fue consultado por las renovaciones de Fernando Zampedri y Gary Medel, que aún están entrampadas y no han llegado a buen puerto, pero prefirió no referirse al respecto. “No me puedo desenfocar del sábado. Necesitamos a Gary y a Fernando, y al resto de los muchachos de la mejor manera, enfocados en un partido difícil”, indicó.

    “Tenemos la suerte y la posibilidad, y nosotros hicimos que dependamos de nosotros. Lo único que quiero es que Fer y Gary hagan un gran partido. Ojalá Fer haga dos goles y que Gary haga un gran partido, que nos dé ese orden y equilibrio que acostumbra a darnos, y que el equipo venga triunfante a Santiago. Después tendremos tiempo para hablar de lo que viene más adelante”, cerró Garnero.

    Lo concreto es que, por ahora, no hay acuerdo entre la UC y Fernando Zampedri para extender el vínculo que los une.El oriundo de Chajarí finaliza su relación laboral con el club de la franja este 31 de diciembre. Y aunque en Cruzados aseguran que las conversaciones están en curso y que esperan llegar pronto a un entendimiento, las tratativas están entrampadas. ¿La piedra de tope? El tiempo de duración.El ariete desea un acuerdo de dos años, mientras que el directorio encabezado por Juan Tagle propone una temporada extensible por otra más, según objetivos cumplidos.

    La renovación se discute en paralelo a la otra batalla que libra el atacante.La de convertirse en el primer hexagoleador consecutivo del fútbol chileno.Hoy ya ostenta el récord de cinco torneos largos seguidos como máximo anotador y está bien posicionado para estirar la marca. Ese escenario ha hecho que cada fecha del cierre del campeonato adquiera un valor adicional para él y para la UC. Eso como añadido a la batalla que tienen con la U y O’Higgins por el cupo de Chile 2 a la Copa Libertadores.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalUCUniversidad CatólicaHuachipatoDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Con Parisi como principal expositor: el encuentro de la bancada electa del PDG

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    3.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    4.
    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    Kast responde advertencia de Vanessa Kaiser sobre “otro golpe de Estado”: “Estoy seguro que la ciudadanía va a aislar a los violentos”

    5.
    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Tribunal Supremo de la DC acuerda suspender la militancia a expresidente Eduardo Frei a raíz de su reunión con José Antonio Kast

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Servicios

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial
    Chile

    La insistente apuesta de Jara por acorralar a Kast que marcó el último cara a cara presidencial

    UDI insistirá en creación de comisión investigadora tras rechazo de AC contra Pardow: buscarán invitar a Boric

    La embestida final del alcalde Concha contra Leitao: informe de auditoría revela déficit de $16.300 millones en Peñalolén y desvío de recursos

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos
    Negocios

    Venezuela cumple su amenaza y prohíbe la operación de Latam y el resto de las aerolíneas que suspendieron sus vuelos

    Aunque producción de cobre apenas crece, consumo energético de la minería en Chile ha aumentado 54% entre 2010 y 2024

    Gremios empresariales entregan balance del año y hacen sus apuestas para 2026: ¿Cuáles son los más y menos optimistas?

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
    Tendencias

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda

    Tormentas eléctricas, lluvia y granizo: qué regiones serán afectadas por el ciclón subtropical

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Terminó en el Sevilla, el archirrival: el día en que Manuel Pellegrini le cerró las puertas del Betis a Alexis Sánchez

    Daniel Garnero aborda la tardía renovación de Zampedri en la UC: “Necesitamos a Fernando”

    En vivo: Portugal enfrenta a Austria en la final del Mundial Sub 17

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
    Finde

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé
    Cultura y entretención

    El tenso historial de Los Prisioneros y la Teletón: una censura a los 26 segundos y el enojo de Kike Morandé

    Mátate, Amor: tras los rastros de la intensa novela de Ariana Harwicz llevada al cine por Lynne Ramsay

    La clásica banda de rock que a Roger Waters no le parecía interesante: “Sus conciertos son una broma”

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”
    Mundo

    Macron anuncia un servicio militar voluntario ante “crecientes amenazas”

    ¿Nueva interferencia política de Trump?: pide a hondureños votar por candidato conservador para detener “avance comunista”

    Yakarta desplaza a Tokio y se posiciona como la ciudad más poblada del mundo

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile