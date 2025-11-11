La encendida lucha por ser el goleador: Zampedri acecha un nuevo récord en medio de las dudas sobre su futuro en la UC

La Liga de Primera entra en múltiples zonas de definiciones. Algunas son para determinar a los equipos que participarán en torneos internacionales de cara a la próxima temporada, y otras son para dilucidar a los elencos que estarán condenados a jugar en la Primera B para el 2026. Por ahora, la única certeza de nuestro fútbol, es que Coquimbo Unido es el flamante campeón y será el Chile 1 en la Copa Libertadores que se avecina.

Sin embargo, más allá de lo que sucede en la pelea de los equipos por las cupos continentales y la permanencia, al nivel de los jugadores también hay cierto prestigio en disputa. El más importante, en términos de alcance individual, parece ser el de convertirse en el goleador del Torneo Nacional.

Por ahora, el máximo anotador de la competencia es un nombre más que conocido. Fernando Zampedri, que luce el estatus de ser pentagoleador del balompié criollo, está en la búsqueda de conseguir el inédito registro del ‘hexa’.

La campaña del Toro ha sido excepcional, pese a un irregular inicio de la UC al mando de Tiago Nunes. El delantero ha sido la bandera del conjunto cruzado y, actualmente, bajo la conducción de Daniel Garnero como DT, tiene encumbrado a los estudiantiles en zona de Chile 2, a tiro de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Las dudas en torno a la tardanza en su renovación con la Franja no han sido un impedimento para firmar números impresionantes. En 22 partidos disputados, el argentino naturalizado chileno solo se ha preocupado de marcar, liderando la tabla de goleo con 15 dianas. La última de sus anotaciones, de hecho, sirvió para comandar el triunfo por 1-0 ante La Serena, que mantiene a la UC en la segunda casilla, solo por detrás del campeón Coquimbo.

Fernando Zampedri festeja su tanto ante La Serena. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

No obstante, a diferencia de otros años en los que corría con más ventaja, el Toro se ha visto enfrentado a diversos contendientes que amenazan con arrebatarle el codiciado récord del hexagoleador.

Uno de ellos es Leonardo Valencia, quien, en su rol como capitán de Audax Italiano, ha guiado al conjunto de La Florida a pelear durante toda la temporada por entrar a zona de torneos internacionales. Con ese nivel como estandarte, el volante ofensivo asoma como el escolta de Zampedri en la pelea por ganar la Bota de Oro en Chile, acumulando 14 tantos en 24 compromisos.

Otro que está al acecho es Lionel Altamirano, centrodelantero de Huachipato. El argentino de 32 años es el emblema del ataque del cuadro acerero, que todavía mantiene ilusiones de acceder a la fase preliminar de la Copa Sudamericana (están novenos con 38 puntos). Los sueños continentales de los sureños se posan en los 12 goles en 26 encuentros que posee el transandino.

Detrás de estos tres goleadores, en tanto, hay otros cinco que esperan meterse en la discusión durante las tres fechas restantes del Campeonato Nacional. Se trata de Sebastián Sáez (Unión La Calera), Pablo Aránguiz (Unión Española), Diego Coelho (Cobresal), Lucas Di Yorio (Universidad de Chile) y Jeisson Vargas (Deportes La Serena), todos con 11 anotaciones.