OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La encendida lucha por ser el goleador: Zampedri acecha un nuevo récord en medio de las dudas sobre su futuro en la UC

    El Toro tiene a la UC encumbrada en zona de Chile 2 a punta de goles y buenas actuaciones. En medio de esa campaña, el ariete quiere cumplir el hito de ser el único hexagoleador en la historia del fútbol nacional. Sin embargo, este año tiene varios contendientes que pelean por arrebatarle el cetro.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Fernando Zampedri, Leonardo Valencia y Lionel Altamirano comandan la lucha por convertirse en el goleador del fútbol chileno. Foto: Photosport.

    La Liga de Primera entra en múltiples zonas de definiciones. Algunas son para determinar a los equipos que participarán en torneos internacionales de cara a la próxima temporada, y otras son para dilucidar a los elencos que estarán condenados a jugar en la Primera B para el 2026. Por ahora, la única certeza de nuestro fútbol, es que Coquimbo Unido es el flamante campeón y será el Chile 1 en la Copa Libertadores que se avecina.

    Sin embargo, más allá de lo que sucede en la pelea de los equipos por las cupos continentales y la permanencia, al nivel de los jugadores también hay cierto prestigio en disputa. El más importante, en términos de alcance individual, parece ser el de convertirse en el goleador del Torneo Nacional.

    Por ahora, el máximo anotador de la competencia es un nombre más que conocido. Fernando Zampedri, que luce el estatus de ser pentagoleador del balompié criollo, está en la búsqueda de conseguir el inédito registro del ‘hexa’.

    La campaña del Toro ha sido excepcional, pese a un irregular inicio de la UC al mando de Tiago Nunes. El delantero ha sido la bandera del conjunto cruzado y, actualmente, bajo la conducción de Daniel Garnero como DT, tiene encumbrado a los estudiantiles en zona de Chile 2, a tiro de la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

    Las dudas en torno a la tardanza en su renovación con la Franja no han sido un impedimento para firmar números impresionantes. En 22 partidos disputados, el argentino naturalizado chileno solo se ha preocupado de marcar, liderando la tabla de goleo con 15 dianas. La última de sus anotaciones, de hecho, sirvió para comandar el triunfo por 1-0 ante La Serena, que mantiene a la UC en la segunda casilla, solo por detrás del campeón Coquimbo.

    Fernando Zampedri festeja su tanto ante La Serena. Foto: Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    No obstante, a diferencia de otros años en los que corría con más ventaja, el Toro se ha visto enfrentado a diversos contendientes que amenazan con arrebatarle el codiciado récord del hexagoleador.

    Uno de ellos es Leonardo Valencia, quien, en su rol como capitán de Audax Italiano, ha guiado al conjunto de La Florida a pelear durante toda la temporada por entrar a zona de torneos internacionales. Con ese nivel como estandarte, el volante ofensivo asoma como el escolta de Zampedri en la pelea por ganar la Bota de Oro en Chile, acumulando 14 tantos en 24 compromisos.

    Otro que está al acecho es Lionel Altamirano, centrodelantero de Huachipato. El argentino de 32 años es el emblema del ataque del cuadro acerero, que todavía mantiene ilusiones de acceder a la fase preliminar de la Copa Sudamericana (están novenos con 38 puntos). Los sueños continentales de los sureños se posan en los 12 goles en 26 encuentros que posee el transandino.

    Detrás de estos tres goleadores, en tanto, hay otros cinco que esperan meterse en la discusión durante las tres fechas restantes del Campeonato Nacional. Se trata de Sebastián Sáez (Unión La Calera), Pablo Aránguiz (Unión Española), Diego Coelho (Cobresal), Lucas Di Yorio (Universidad de Chile) y Jeisson Vargas (Deportes La Serena), todos con 11 anotaciones.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraLa UCUniversidad CatólicaFernando ZampedriLeonardo ValenciaLionel AltamiranoAudax ItalianoHuachipatoFútbol chileno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Lo más leído

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    3.
    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    Matthei dice que la tasa de interés del crédito hipotecario del Presidente Boric fue de 2%: falso ❌

    4.
    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    5.
    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Antonio Ulloa tras ser destituido por el Senado: “No me da vergüenza, porque no he cometido delitos”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Servicios

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 11 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trama bielorrusa: defensa rebate a la Fiscalía y asegura que Vivanco nunca fue a retirar dólares a oficina de Mario Vargas

    Lo bueno, lo malo y lo insólito: los momentos que marcaron el último debate presidencial

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Negocios

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda

    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Chile se consolida como el segundo mercado de seguros más desarrollado de Latinoamérica

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio
    Tendencias

    Cómo es el documental de la BBC que enfureció a Trump y terminó con una amenaza de demandar al medio

    Cuáles son los únicos sectores de Chile que tendrán lluvia esta semana, según el tiempo

    Quién era James Watson, el premio Nobel que fue despojado de sus títulos y que falleció a los 92 años

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou
    El Deportivo

    Sin avisar al Barcelona y con De Paul como fotógrafo: la trastienda de la inesperada visita de Lionel Messi al Camp Nou

    Por el top 100 y el boleto a Australia: la semana clave que Christian Garin y Tomás Barrios vivirán en Montevideo

    El amargo paso del técnico de Boca Juniors por Chile: “Hicimos todo lo posible por revertir los malos resultados”

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Finde

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Las mejores películas de Leonardo DiCaprio según IMDb (y dónde verlas)

    Molchat Doma, el fenómeno vuelve a Chile: “Acá la gente es más cálida, hace más locuras y cantan las canciones”

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk
    Mundo

    Rusia anuncia la toma de otra localidad en Zaporiyia y nuevos avances en el este de Kupiansk

    Lula insta a los estados en la COP30 a “derrotar” a los negacionistas del cambio climático

    Liberado uno de los hijos de Muamar Gadafi tras cerca de diez años de prisión en Líbano

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte