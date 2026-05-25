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    Registros captan interrupción de faenas mineras y desprendimiento de material tras fuerte sismo de magnitud 6,9 en Calama

    Videos en distintas zonas del norte del país evidenciaron reacciones de trabajadores y habitantes, mientras autoridades continúan evaluando daños y efectos en servicios básicos tras el movimiento telúrico.

    Por 
    Roberto Martínez

    Diversos registros audiovisuales comenzaron a circular en horas de la tarde de este lunes luego del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó al norte del país y cuyo epicentro se localizó cerca de la ciudad de Calama.

    Los videos, difundidas principalmente a través de redes sociales, muestran la interrupción de las faenas mineras, donde operarios efectuaron los protocolos establecidos, en medio del temblor que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

    En los registros se observa la suspensión inmediata de operaciones mineras y evacuaciones preventivas de trabajadores, mientras estructuras, maquinarias y caminos registraban fuertes vibraciones producto del sismo.

    Otros videos muestran desprendimientos de material rocoso y nubes de polvo en sectores cercanos a faenas extractivas de la zona interior de la Región de Antofagasta, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar al momento del evento.

    Asimismo, grabaciones realizadas por habitantes de otras comunas captaron reacciones de temor y momentos de incertidumbre mientras se desarrollaba el movimiento sísmico.

    Sismo se percibió en cuatro regiones

    De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 17.52 horas y alcanzó una magnitud de 6,9.

    El organismo precisó que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama, mientras que el hipocentro fue localizado a una profundidad de 114 kilómetros.

    Según reportó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el sismo alcanzó intensidades de hasta VI grados en la escala de Mercalli en comunas de la Región de Antofagasta como Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda.

    Tras el movimiento telúrico, también se reportaron afectaciones en el suministro eléctrico en la Región de Antofagasta.

    Según datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las 18.47 horas, un total de 27.222 clientes permanecían sin energía eléctrica en la región, de los cuales 27.039 correspondían a la comuna de Calama.

    En paralelo, las autoridades informaron que se han registrado al menos ocho réplicas posteriores al sismo principal, todas con magnitudes inferiores a 4,3.

    Más sobre:SismoTemblorCalamaFaenas minerasRegión de AntofagastaDeslizamientosNacional

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