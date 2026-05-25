Registros captan interrupción de faenas mineras y desprendimiento de material tras fuerte sismo de magnitud 6,9 en Calama

Diversos registros audiovisuales comenzaron a circular en horas de la tarde de este lunes luego del fuerte sismo de magnitud 6,9 que afectó al norte del país y cuyo epicentro se localizó cerca de la ciudad de Calama.

Los videos, difundidas principalmente a través de redes sociales, muestran la interrupción de las faenas mineras, donde operarios efectuaron los protocolos establecidos, en medio del temblor que fue percibido en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.

En los registros se observa la suspensión inmediata de operaciones mineras y evacuaciones preventivas de trabajadores, mientras estructuras, maquinarias y caminos registraban fuertes vibraciones producto del sismo.

Registro de faena minera en Sierra Gorda, tras fuerte sismo en el norte de Chile #Calama #Iquique #Temblorpic.twitter.com/2FacHuKV9f — KL Videos (@KL_Videos) May 25, 2026

Otros videos muestran desprendimientos de material rocoso y nubes de polvo en sectores cercanos a faenas extractivas de la zona interior de la Región de Antofagasta, generando preocupación entre quienes se encontraban en el lugar al momento del evento.

🔴 Último Minuto

Fuerte sismo se registra 20 Kms al Noreste de Calama en la Región de Antofagasta a las 17:52 horas con una Magnitud de 6.9 Mw, imágenes evidencian la magnitud de este sismo, información en desarrollo @biobio @chile_accidente @Louisvasquez23 @Pabl0Manzanares pic.twitter.com/Yu4cFuP5Ms — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) May 25, 2026

Asimismo, grabaciones realizadas por habitantes de otras comunas captaron reacciones de temor y momentos de incertidumbre mientras se desarrollaba el movimiento sísmico.

Wn quedó la pura cagada en Calama, con el Sismo con características de terremoto en #Antofagasta pic.twitter.com/a4RPc5cjf1 — Jona. B.S (@Gato_Panzon91) May 25, 2026

Sismo se percibió en cuatro regiones

De acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 17.52 horas y alcanzó una magnitud de 6,9.

El organismo precisó que el epicentro se ubicó a 20 kilómetros al noreste de Calama, mientras que el hipocentro fue localizado a una profundidad de 114 kilómetros.

Según reportó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el sismo alcanzó intensidades de hasta VI grados en la escala de Mercalli en comunas de la Región de Antofagasta como Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda.

Tras el movimiento telúrico, también se reportaron afectaciones en el suministro eléctrico en la Región de Antofagasta.

Según datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las 18.47 horas, un total de 27.222 clientes permanecían sin energía eléctrica en la región, de los cuales 27.039 correspondían a la comuna de Calama.

En paralelo, las autoridades informaron que se han registrado al menos ocho réplicas posteriores al sismo principal, todas con magnitudes inferiores a 4,3.