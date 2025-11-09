OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Pablo Milad: “Voy a seguir hasta el último día que corresponde cumplir de mi mandato”

    El presidente de la ANFP se reconoce hastiado por la negatividad del medio respecto de su gestión. Admite que la devaluación de la Roja obligará a buscar nuevas estrategias de financiamiento.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Pablo Milad, presidente de la ANFP. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Pablo Milad (61) se percibe entre decepcionado y escéptico. El presidente de la ANFP atiende a El Deportivo en el marco del seminario Lidera con integridad, jornadas que abordaron la relación de la industria del fútbol con las casas de apuestas, y los riesgos que implica, y no esconderá su decepción por la negatividad del medio respecto de su gestión. Demorará poco en descargar esa sensación.

    ¿Cómo está en lo anímico, en cuanto a la percepción dentro del medio?

    Uno siempre trabaja por convicción, no por felicitaciones, que no existen. Lo que destaco es que los medios solamente se preocupan del aspecto del rendimiento que es normal, como hinchas. Yo también soy hincha. Pero no ven todo lo que se está haciendo, desde el punto de vista integral. No se han preocupado de eso. Siempre se preocupan de lo negativo. Siempre de resaltar la chimuchina. ‘Me comentaron, me dijeron, yo creo’. Las opiniones personales las dan como noticias y uno no puede estar saliendo a cada rato a clarificar las noticias que no son reales, porque eso cansa. Escuchar tanta mentira, a tanto mitómano que hay con un micrófono y a personas que se han dedicado a difamar a todo este fútbol y viven de eso, que es lo más curioso. Y han pedido intervenciones y cosas, pero viven del fútbol. Eso me extraña, que solamente cataloguen. Sé que es una tendencia humana mirar más lo negativo que lo positivo, más con nuestra idiosincrasia chilena que es tan crítica, tan envidiosa. Pero nadie ha resaltado lo que estamos haciendo, por ejemplo, con el futsal escolar, que estamos masificando para tener opciones en todo Chile, con campeonatos comunales, regionales y nacionales y otros programas que van directamente en desarrollo integral del fútbol formativo. Dicen ‘no se ha invertido en el fútbol formativo’. Y se ha modificado bastante.

    Pero las gestiones se miden por clasificaciones a los mundiales. Chile ya no irá a tres. Y por los resultados de las selecciones menores. Y tampoco les ha ido bien.

    No. Yo creo que cuando a la selección mayor le va mal, se pone un manto negro para abajo. Eso te lo aclaro. El 2015 salimos campeones de la Copa América y salimos últimos en todas las divisiones y nadie dijo nada. Yo no me recuerdo de que algún periodista, ninguno, haya mencionado que en el fútbol formativo, a nivel de selecciones, salimos últimos en todas las categorías. Entonces, el manto se pone cuando no hay resultados y uno empieza a ver cosas. Comparamos niveles con otras dirigencias del rendimiento de selecciones y yo creo que estamos en equilibrio. Hemos ido a mundiales, fuimos a Olimpiadas y hemos clasificado. Salimos cuartos en el Sub 15, que la última vez habíamos salido décimos.

    Pero el estigma es que Chile terminó décimo en las Eliminatorias.

    Eso es inevitable. Poder decir que es un hecho puntual… no, fue un hecho duro. Uno también es hincha. Pero es una tendencia que venía proyectándose negativamente desde la segunda Copa América. Ahí el equipo empezó a bajar su rendimiento y no se hizo nada en ese momento para ir compensando, preparando más chicos. Hoy, no tenemos grandes jugadores en Europa. No tenemos un Alexis, no tenemos un Vidal, jugadores que tenían participación en las cinco ligas más importantes del mundo. Y muchos más, como Bravo o como otros, que llegaron a los grandes equipos que sueñan todos. Y eso influye en el rendimiento de la Selección. Nos equivocamos todos en la elección. Tanto Gareca como nosotros. Cuando conversamos con él, tenía la seguridad ciento por ciento de clasificarnos. Incluso no pidió premio por repechaje, sino que creía que podíamos clasificar directamente. Era el entrenador del momento. Lamentablemente, nos dio un muy mal resultado final. Salimos últimos, Yo creo que pudimos andar un poco mejor. Nuestra Selección no es para estar última. Futbolísticamente somos superiores a varios países y no se reflejó en los resultados de las clasificatorias.

    Pablo Milad y Ricardo Gareca (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    ¿El gran error fue aferrarse a la Generación Dorada?

    Sí. Ellos todavía rendían, pero no se abrieron las puertas para que entraran más jugadores jóvenes, para que se pudiera ver la proyección, pensando en el futuro. Estamos dejando un plan de trabajo nacional, pensando en el futuro. Este momento ya pasó y venimos trabajando hace un par de años para cambiar. Esto no es de un año para otro. Requiere a lo menos seis u ocho años de trabajo. Ya empezamos hace más de tres con el Plan Nacional. Esto partió a raíz de un análisis profundo que hicimos con los clubes. Visitamos a cada una de las instituciones y pudimos analizar la realidad del fútbol chileno, haciendo un diagnóstico que no se había hecho. Lo manifestamos en el primer congreso que hicimos. Y ahora, en el cuarto, vamos a ver qué hemos mejorado, en qué aspectos hemos mejorado y en qué no. Y te digo desde ya: en algunos hemos mejorado y en algunos hemos retrocedido. Entonces, hay que poner sobre la mesa, y los clubes lo saben, una realidad que tenemos que asumir y un compromiso que es una responsabilidad no solo del presidente de la federación, sino de todos.

    La asunción de Nicolás Córdova fue una señal de renovación, pero el resultado en el Mundial Sub 20 no fue el mejor.

    Hay que pensar que es un Mundial. Aquí se ha hablado de que Chile participa, que anda bien… En los mundiales en que hemos participado Chile no ha pasado la segunda fase en ninguno. No hemos pasado más allá de la segunda fase y quedar eliminados. Eso ha sido el rendimiento de Chile. Con Generación Dorada, con todo. Entonces, no esperemos salir campeones mundiales de un día para otro. Eso es un proceso. Eso por un lado. Segundo, la preparación de la Sub 20 fue acorde con una planificación estructurada donde se cumplieron todos los pasos establecidos y solicitados por los cuerpos técnicos. La función de un dirigente es administrar y dotar de todas las necesidades que tiene cada una de las selecciones y que no falte nada y estén completamente satisfechas las necesidades y las solicitudes. Eso es lo que hemos hecho. Después, depende del trabajo de cada uno.

    ¿No tenía excusas Córdova para explicar la campaña?

    O sea, el rendimiento no se dio. Los jugadores que teníamos es lo que se vio. Nosotros no culpamos a nadie. Como dirigentes, tenemos que cumplir una función que es dotar de todas las necesidades que se requieran y que la planificación lo solicite.

    La gente cargó con usted. Hubo estadios en que cantaron ‘Milad ya se va’.

    Estadios, no. Fue una vez, solamente. Tampoco es general. No lo ponga en general. Siempre van a cargar sobre la figura que aparece y da la cara. Eso es normal. Siempre es así y así lo asumo, pero nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que hacer como dirigentes. Lo otro es que tendríamos que dirigir y jugar. Eso nos falta, nomás. Tenemos la conciencia tranquila. Hemos dotado de todo lo que se necesita a nivel de Selección. Hemos mejorado instalaciones, hay un nuevo complejo, José Sulantay, que es una inversión de US$ 3,5 millones, modernización de Juan Pinto Durán, de las canchas, los centros de entrenamientos, las luminarias. Eso es lo que tiene que hacer un dirigente: satisfacer necesidades para que haya un hábitat adecuado para el entrenamiento, para tratar de mejorar, de obtener mejores resultados.

    ¿Tiene fuerza para terminar su período?

    Tengo fuerza para mucho más, porque soy un deportista, soy un luchador y mi vida ha estado rodeada de adversidades de las que siempre he salido adelante. Por eso estoy trabajando, pensando no en mi período, sino en los que vienen.

    ¿No es cierto que pretenda dejar su cargo antes del final de ese período?

    No. Yo tengo un compromiso. Fui elegido democráticamente, por 34 votos a 15. Tengo el apoyo de los clubes, que saben lo que he hecho, lo que he trabajado, porque a ustedes, los medios, no les interesa. Los clubes sí saben lo que he hecho y voy a seguir hasta el último día de noviembre (de 2026) que me corresponde cumplir mi mandato. Y, claro, tengo el desafío de dejar ordenado esto de la separación de la ANFP y la Federación.

    Pablo Milad, presidente de la ANFP (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El futuro de la Roja

    Y dejarle un técnico a la Roja.

    Yo no elijo a los técnicos. Siempre ha habido un gerente deportivo, de Selecciones, que hace una investigación con un grupo de asesores internos y externos, que lleva una terna al directorio de la federación y propone el técnico que tiene que ser. Yo nunca he elegido un técnico por mí solo. Jamás.

    ¿Ha habido acercamientos con Manuel Pellegrini y Gustavo Álvarez?

    Acercamientos, no. Yo creo que esa es una pregunta para el Gerente de Selecciones. Cuando haya una entrevista en la que se requiera que acompañe, yo encantado voy, pero es una tarea del gerente.

    Una de las negociaciones que tiene liderar es por los derechos de televisión de la Selección, ¿se ha avanzado?

    Hay una licitación. Se está esperando a los oferentes y esperemos que sea la mejor oferta de aquí a algo que no se ha definido todavía, como las Eliminatorias, pero esperamos que en los próximos días lleguemos a un entendimiento con Conmebol y las demás federaciones.

    Del formato va a depender lo que se pueda recaudar.

    Sí, pero hay algunos a los que no les interesa tanto eso, sino el hecho de que sean los partidos correspondientes, que sea una clasificatoria normal y que pueda haber opciones de mejorar cantidad de partidos. Hay diferentes propuestas.

    ¿Cómo va a enfrentar la devaluación del producto Selección en esta negociación?

    Trabajando, gestionando, conversando, motivando a los sponsors. Yo creo que cuando decae el producto hay que buscar diferentes tipos de mecanismos para aumentar la apreciación de este producto, aumentando la cantidad de sponsors. Disminuir montos y aumentar cantidad, que es importante también.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLT DomingoPablo MiladANFPSelecciónLa RojaFútbol NacionalGarecaRicardo GarecaNicolás Córdova

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    El peregrinaje al ferviente culto por Ricardo Arjona en Guatemala

    Vince Gilligan, cerebro de Breaking Bad: “Quería demostrarme a mí mismo que tenía otras historias dentro”

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 8 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú
    Chile

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: oposición carga contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    Tres fantasmas que rondan esta elección
    Negocios

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Parisi, Enríquez-Ominami, Artés y Mayne-Nicholls: los planes para el deporte de los aspirantes a La Moneda
    El Deportivo

    Parisi, Enríquez-Ominami, Artés y Mayne-Nicholls: los planes para el deporte de los aspirantes a La Moneda

    Pablo Milad: “Voy a seguir hasta el último día que corresponde cumplir de mi mandato”

    Histórica jornada del Team Para Chile: Agustín Pavez brilla en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Por qué no me atreví a ser presidente: un relato de Jaime Bayly

    Alfredo Andonie, escritor: “La izquierda de los 70 fue mucho más dura con la homosexualidad, había una homofobia muy grande”

    Revisiones

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda
    Mundo

    Devastador incendio consume más de mil hectáreas en el Parque Tongariro de Nueva Zelanda

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego