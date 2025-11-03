Con cuatro mundialistas Sub 20: Nicolás Córdova entrega la nómina para enfrentar a Rusia y Perú

A la espera de definir quién será su entrenador, la selección chilena disputará una ventana de amistosos en la próxima fecha FIFA. El equipo estará a cargo de Nicolás Córdova, quien conducirá a la escuadra nacional en los amistosos ante Rusia y Perú, el 15 y 18 de noviembre, respectivamente en el estadio olímpico de Sochi.

Para esta convocatoria, el DT decidió nominar a cuatro mundialistas Sub 20: el arquero Sebastián Mella, el defensa Ian Garguez y los mediocampistas Agustín Arce y Lautaro Millán. A ellos se suma Iván Román, quien se perdió la cita luego de que no fuera cedido por Atlético Mineiro.

También destacan la nominación de Matías Sepúlveda y el regreso de Darío Osorio, además de Ignacio Saavedra, quien juega en el Sochi de Rusia, precisamente la ciudad donde la Selección se medirá con la escuadra local y los del Rímac.

En comparación con la última lista para el triunfo ante Perú en La Florida, no están convocados Jaime Vargas (Deportes Recoleta), Nicolás Díaz (Puebla), el lesionado Lucas Assadi (U. de Chile) ni Clemente Montes (U. Católica).

De este modo, se mantiene la tónica de convocar a jugadores de proyección por sobre los experimentados o los integrantes de la Generación Dorada.

Asimismo, el DT tampoco llamó nuevamente a un centrodelantero, por lo que todo indica que esa función la cumplirá Ben Brereton, tal como sucedió en el amistoso frente a los incaicos en La Florida, donde el atacante nacido en Inglaterra convirtió un tanto.

La competencia local no se verá mayormente alterada en esta fecha FIFA, debido a que el 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales, por lo que no habrá fútbol durante ese fin de semana.

La nómina de la Roja

Arqueros: Laurence Vigouroux (Swansea), Thomas Gillier (Montreal) y Sebastián Mella (Huachipato).

Defensas: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre), Iván Román (Atlético Mineiro), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino), Benjamín Kuscevic (Fortaleza) y Gabriel Suazo (Sevilla).

Mediocampistas: Matías Sepúlveda (U. de Chile), Felipe Loyola (Independiente), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León), Ignacio Saavedra (Sochi), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente), Agustín Arce (Deportes Limache) y Darío Osorio (Midtjylland).

Delanteros: Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo), Ben Brereton (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio).