Colo Colo manda con uno menos en Santa Laura y deja a Unión Española caminando por la cornisa

El duelo número 201 del historial entre Unión Española y Colo Colo, en Primera División, no era cualquiera. En la cancha de Santa Laura, lamentablemente con escaso público en las tribunas (considerando lo que ambos se jugaban), rojos y blancos tenían el peso de la obligación de ganar. Uno, el local, por salir del fango que es estar en zona de descenso. El otro, la visita, por alcanzar una plaza en la Copa Sudamericana, un premio de consuelo para un año pobre.

En el recinto de Independencia, se impuso el Cacique por 2-1. Está lejos de brillar, o al menos de convencer. Pero ganó y sigue al acecho.

El cuadro de Fernando Ortiz salió al campo a cinco puntos de Audax Italiano, que marca el corte del acceso a la Sudamericana 2026. Otra vez sin Arturo Vidal, el DT argentino optó por Tomás Alarcón en el eje, acompañando a Vicente Pizarro, de una labor más mixta. Además, la entrada de Marcos Bolados le permitió a Claudio Aquino ubicarse por el centro, detrás de Javier Correa. Mientras que los hispanos, penúltimos, salieron con línea de tres en el fondo, doble 9 y un Pablo Aránguiz como dueño del equipo.

Miguel Ramírez anticipó que Unión iba a salir a presionar y así fue. Interesante inicio de los hispanos, posicionándose en campo rival. En los 9′, un fuerte remate de Gabriel Norambuena fue rechazado por Fernando De Paul. Luego, en los 11′, se lo perdió Ignacio Jeraldino, de media vuelta. El equipo de colonia llegó, pero no concretó. El karma de toda la temporada.

El primer periodo fue mejor que el segundo, con mayor ritmo. Unión Española fue de más a menos en la mitad inicial, mientras que Colo Colo fue encontrando espacios de a poco. El ataque aparecía a cuentagotas, hasta que llegó el 1-0 de Correa, en los 28′. Pase largo de Aquino y el 9 albo engancha y se perfila para rematar cruzado. El local reclamó una supuesta falta a Aránguiz, donde nació la contracarga que acabó en el tanto colocolino.

De Paul estaba siendo el sostén del Cacique, por sus intervenciones. Pero en una no estuvo particularmente eficaz y llegó la igualdad. En los 43′, un tiro libre de Aránguiz, de frente hacia el marco, se cuela en un rincón para poner el 1-1 y darle más justicia al partido. Falla en la barrera y en la ubicación del portero. Duelo abierto, más aún considerando que el empate era mal negocio para los dos.

El complemento fue más desordenado. En la tienda hispana, se fue notando el cansancio luego de la intensidad puesta en los 45′ iniciales. Atacó menos y presionó menos. En el caso de Colo Colo, las claridades tampoco se hacían patente. Un opaco Cepeda y un intrascendente Bolados no le daban soluciones en ataque a los de Ortiz.

En el marco de un segundo tiempo plano, se produjo la expulsión de Jonathan Villagra. El zaguero, formado en Santa Laura, baja a Ratotti y recibió la segunda amarilla. Con aproximadamente media hora por delante, Unión tenía la oportunidad de proponer más, pero el planteo de Ramírez no salía del conservadurismo, algo llamativo ante la necesidad de ganar para salir de abajo.

Colo Colo atacó poco, pero fue efectivo. Aprovechando la pelota detenida, llegó al 2-1. A 11 minutos del final, Tomás Alarcón ejecuta un tiro libre por abajo, que pasa en medio de la barrera, y el balón se cuela por el primer palo de Martín Parra. Floja reacción del portero. Los albos volvían a ponerse arriba. Recién con eso, el local se acordó de atacar y empezó a meter más hombres en campo rival.

En el epílogo, los blancos aguantaron y saliendo de contra encontraron espacios para ampliar la diferencia. De hecho, Cepeda anotó el 3-1 en el tiempo añadido. Sin embargo, se anuló por una falta en contra de Ovelar, donde nació la secuencia. Del 1-3 se pudo pasar al 2-2, porque Aránguiz tuvo un tiro libre en el minuto final, pero dio en la barrera.

Colo Colo se mantiene octavo, ahora con 41 puntos, a dos de Audax, que visita a Huachipato. En la vereda contraria, las caras de funeral se propagaron. Unión Española se estanca en el penúltimo lugar con 21 unidades, con la chance de que Limache y Everton se escapen. El equipo del Cheito Ramírez está caminando peligrosamente por la cornisa.

Ficha del partido

U. Española: M. Parra; S. Pereira, F. Formiliano, B. Tamayo (81′, A. Uribe); K. Contreras (72′, F. Massri), B. Jáuregui, G. Castellani (59′, B. Véjar), G. Norambuena; P. Aránguiz; F. Ratotti (81’, C. Insaurralde) e I. Jeraldino (72′, F. Ovelar). DT: M. Ramírez.

Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; T. Alarcón, V. Pizarro; L. Cepeda, C. Aquino (81′, E. Pavez), M. Bolados (66′, C. Riquelme); y J. Correa (87′, L. Hernández). DT: F. Ortiz.

Goles: 0-1, 28′, Correa, engancha y define con tiro cruzado tras pase de Aquino; 1-1, 43′, Aránguiz, de tiro libre; 1-2, 79′, Alarcón, con un tiro libre que se cuela en el primer palo

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Ratotti, Jeraldino, Castellani, Véjar, Jáuregui (UE); Villagra, Riquelm, Aquino (CC). En los 63′, expulsa a Villagra (CC) por doble amonestación.

Estadio Santa Laura. Asistieron 3 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.