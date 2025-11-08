OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    El Deportivo

    Colo Colo manda con uno menos en Santa Laura y deja a Unión Española caminando por la cornisa

    El Cacique venció por 2-1 a los hispanos y sigue al acecho por un lugar en la Copa Sudamericana. Pese a jugar desde los 63' con uno menos, por la expulsión de Villagra, los albos sacaron la tarea. En la otra vereda, los hispanos son puro sufrimiento, clavados en la zona de descenso.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Foto: Photosport

    El duelo número 201 del historial entre Unión Española y Colo Colo, en Primera División, no era cualquiera. En la cancha de Santa Laura, lamentablemente con escaso público en las tribunas (considerando lo que ambos se jugaban), rojos y blancos tenían el peso de la obligación de ganar. Uno, el local, por salir del fango que es estar en zona de descenso. El otro, la visita, por alcanzar una plaza en la Copa Sudamericana, un premio de consuelo para un año pobre.

    En el recinto de Independencia, se impuso el Cacique por 2-1. Está lejos de brillar, o al menos de convencer. Pero ganó y sigue al acecho.

    El cuadro de Fernando Ortiz salió al campo a cinco puntos de Audax Italiano, que marca el corte del acceso a la Sudamericana 2026. Otra vez sin Arturo Vidal, el DT argentino optó por Tomás Alarcón en el eje, acompañando a Vicente Pizarro, de una labor más mixta. Además, la entrada de Marcos Bolados le permitió a Claudio Aquino ubicarse por el centro, detrás de Javier Correa. Mientras que los hispanos, penúltimos, salieron con línea de tres en el fondo, doble 9 y un Pablo Aránguiz como dueño del equipo.

    Miguel Ramírez anticipó que Unión iba a salir a presionar y así fue. Interesante inicio de los hispanos, posicionándose en campo rival. En los 9′, un fuerte remate de Gabriel Norambuena fue rechazado por Fernando De Paul. Luego, en los 11′, se lo perdió Ignacio Jeraldino, de media vuelta. El equipo de colonia llegó, pero no concretó. El karma de toda la temporada.

    El primer periodo fue mejor que el segundo, con mayor ritmo. Unión Española fue de más a menos en la mitad inicial, mientras que Colo Colo fue encontrando espacios de a poco. El ataque aparecía a cuentagotas, hasta que llegó el 1-0 de Correa, en los 28′. Pase largo de Aquino y el 9 albo engancha y se perfila para rematar cruzado. El local reclamó una supuesta falta a Aránguiz, donde nació la contracarga que acabó en el tanto colocolino.

    De Paul estaba siendo el sostén del Cacique, por sus intervenciones. Pero en una no estuvo particularmente eficaz y llegó la igualdad. En los 43′, un tiro libre de Aránguiz, de frente hacia el marco, se cuela en un rincón para poner el 1-1 y darle más justicia al partido. Falla en la barrera y en la ubicación del portero. Duelo abierto, más aún considerando que el empate era mal negocio para los dos.

    El complemento fue más desordenado. En la tienda hispana, se fue notando el cansancio luego de la intensidad puesta en los 45′ iniciales. Atacó menos y presionó menos. En el caso de Colo Colo, las claridades tampoco se hacían patente. Un opaco Cepeda y un intrascendente Bolados no le daban soluciones en ataque a los de Ortiz.

    En el marco de un segundo tiempo plano, se produjo la expulsión de Jonathan Villagra. El zaguero, formado en Santa Laura, baja a Ratotti y recibió la segunda amarilla. Con aproximadamente media hora por delante, Unión tenía la oportunidad de proponer más, pero el planteo de Ramírez no salía del conservadurismo, algo llamativo ante la necesidad de ganar para salir de abajo.

    Colo Colo atacó poco, pero fue efectivo. Aprovechando la pelota detenida, llegó al 2-1. A 11 minutos del final, Tomás Alarcón ejecuta un tiro libre por abajo, que pasa en medio de la barrera, y el balón se cuela por el primer palo de Martín Parra. Floja reacción del portero. Los albos volvían a ponerse arriba. Recién con eso, el local se acordó de atacar y empezó a meter más hombres en campo rival.

    En el epílogo, los blancos aguantaron y saliendo de contra encontraron espacios para ampliar la diferencia. De hecho, Cepeda anotó el 3-1 en el tiempo añadido. Sin embargo, se anuló por una falta en contra de Ovelar, donde nació la secuencia. Del 1-3 se pudo pasar al 2-2, porque Aránguiz tuvo un tiro libre en el minuto final, pero dio en la barrera.

    Colo Colo se mantiene octavo, ahora con 41 puntos, a dos de Audax, que visita a Huachipato. En la vereda contraria, las caras de funeral se propagaron. Unión Española se estanca en el penúltimo lugar con 21 unidades, con la chance de que Limache y Everton se escapen. El equipo del Cheito Ramírez está caminando peligrosamente por la cornisa.

    Ficha del partido

    U. Española: M. Parra; S. Pereira, F. Formiliano, B. Tamayo (81′, A. Uribe); K. Contreras (72′, F. Massri), B. Jáuregui, G. Castellani (59′, B. Véjar), G. Norambuena; P. Aránguiz; F. Ratotti (81’, C. Insaurralde) e I. Jeraldino (72′, F. Ovelar). DT: M. Ramírez.

    Colo Colo: F. De Paul; M. Isla, J. Villagra, E. Amor, E. Wiemberg; T. Alarcón, V. Pizarro; L. Cepeda, C. Aquino (81′, E. Pavez), M. Bolados (66′, C. Riquelme); y J. Correa (87′, L. Hernández). DT: F. Ortiz.

    Goles: 0-1, 28′, Correa, engancha y define con tiro cruzado tras pase de Aquino; 1-1, 43′, Aránguiz, de tiro libre; 1-2, 79′, Alarcón, con un tiro libre que se cuela en el primer palo

    Árbitro: H. Jona. Amonestó a Ratotti, Jeraldino, Castellani, Véjar, Jáuregui (UE); Villagra, Riquelm, Aquino (CC). En los 63′, expulsa a Villagra (CC) por doble amonestación.

    Estadio Santa Laura. Asistieron 3 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraUnión EspañolaColo ColoSanta LauraCopa SudamericanaDescensoUnión Española vs Colo Colo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vocera de familiares del Bruma confirma que se suspendió el traslado del buque Cobra para labores de mantención

    Tras casi dos décadas de brecha en transporte público: inauguran nuevo recorrido Red en Pirque

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Trama Bielorrusa: Fiscalía detalla movimientos de dinero e insiste en encarcelar a formalizados en segunda jornada de audiencia

    Gajardo ante protestas por Punta Peuco: “Lo más relevante es que se terminan los recintos especiales”

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    3.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país
    Chile

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Vocera de familiares del Bruma confirma que se suspendió el traslado del buque Cobra para labores de mantención

    Tras casi dos décadas de brecha en transporte público: inauguran nuevo recorrido Red en Pirque

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    La ambiciosa meta del gobierno a marzo 2026: crear las bases de la ley de permisología y cambiar 60% de permisos clave

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Colo Colo manda con uno menos en Santa Laura y deja a Unión Española caminando por la cornisa
    El Deportivo

    Colo Colo manda con uno menos en Santa Laura y deja a Unión Española caminando por la cornisa

    Con complicidad de Martín Parra: revisa el tiro libre de Tomás Alarcón que ilusiona a Colo Colo con la Sudamericana

    Piastri será cuarto y Verstappen cae en la Q1: Norris brilla para quedarse con la pole en el GP de Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa”

    Lux: Rosalía impacta al mundo con el disco más arriesgado del año

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia
    Mundo

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Tornado en Brasil deja al menos seis muertos y 432 afectados

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego